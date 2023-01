Encuentran en un centro religioso a la niña que había pedido un aborto

La Secretaria de Niñez informó la aparición este martes en la ciudad de Santa Fe de la niña de 12 años que había solicitado un aborto por ser víctima de abusos y que era buscada por las fuerzas de seguridad tras no haberse presentado a concretar el procedimiento. Desde el área confirmaron que la menor estaba en una casa religiosa y fue trasladada a un efector de salud donde un equipo interdisciplinario evalúa su situación. En tanto, desde Niñez solicitaron una medida de protección excepcional y la menor se encuentra bajo custodia del Estado.

“Intervenimos en el marco de las leyes de Niñez y de Interrupción Legal del Embarazo. Entendemos que hay personas que no acuerdan con las posturas pero un particular no se puede llevar a una niña sin consentimiento. Los particulares no pueden decidir con quién va a quedar la menor”, dijo Patricia Chialvo, secretaria de Niñez a El Ciudadano.

En diciembre pasado, la niña había ido acompañada por su mamá al Samco de la localidad de Garibaldi, a 122 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, a hacerse un control médico en el que detectaron que cursaba el segundo trimestre de embarazo. La menor contó que había sufrido abusos de parte de su padre en reiteradas ocasiones. El hombre, de 42 años e identificado con las iniciales G.M.A., fue detenido en la localidad de Recreo y será imputado por el delito de abuso sexual agravado por la fiscal Alejandra Del Río Ayala, de la Unidad Especial de Género, Familiar y Sexual (Gefas), en una audiencia fijada para este miércoles.

Desde la Secretaría de Niñez acompañaron a la niña quien manifestó su voluntad para interrumpir el embarazo. El procedimiento fue programado para este lunes con el deseo explícito de la niña y el consentimiento de la madre en el hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe. Pero nunca se presentaron.

La Justicia inició una investigación para dar con el paradero de la mujer y la niña, que según los voceros fueron contactadas durante el fin de semana por integrantes de una asociación civil que intentaron convencerla para que no abortara.

La fiscal Del Río Ayala identificó el domicilio de la organización religiosa donde permanecía la menor y en un trabajo conjunto con Niñez, Género, Derechos Humanos y Salud solicitaron una medida de protección excepcional para suspender la responsabilidad parental y que la niña pase a custodia del Estado. La jueza de turno lo habilitó en la mañana de este martes y la resolución se ejecutó horas después. En la tarde de este martes la niña fue derivada a un efector de salud en la ciudad de Santa Fe acompañada por su madre y un equipo interdisciplinario que evaluará los pasos a seguir.

“La nena había manifestado su deseo y la ley de Niñez establece que lo supremo es la voz de la niña. Entendíamos que había una vulneración de este derecho y si los padres no tienen los cuidados parentales, lo tiene que tener el Estado”, señaló Chialvo, y mencionó que ya había denuncias previas de violencia de género pero desconocen si existían sospechas de los abusos.

Ahora la Secretaría de Niñez provincial acompaña a la delegación de Rafaela para evaluar si se suspende la medida y se restituye el cuidado parental o si la menor queda en sistema de protección de niñez por algún tiempo.