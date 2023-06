En una noche con buenos rendimientos, Giaccone quedó un escalón arriba del resto

Broun (6): dos buenas respuestas en la primera parte ante remates desde fuera del área. En el complemento no tuvo mucho trabajo.

Martínez (5): no tuvo inconvenientes en la marca. Su equipo no eligió el sector derecho para atacar y por esto no pesó en ofensiva. Salió en el complemento por una molestia

Mallo (6): muy correcto. Sacó todo lo que vino por arriba y cuando la pelota le llegó por abajo no tuvo fallas.

Quintana (7): su aporte fue fundamental en la jugada que terminó con el gol de Véliz. En la marca no perdió nunca. El mejor de la defensa, uno de los mejores de la cancha.

Rodríguez (6): un par de buenos centros en ofensiva. Instituto controló sus subidas en el primer tiempo, en el complemento pasó cada vez que se lo propuso. Correcto en la marca.

Giaccone (8,5): se arrojó al suelo para habilitar al juvenil del Sub 20. Un buen remate antes del final del primer tiempo se fue cerca. Pase exquisito a Campaz para marcar el segundo. Gran definición para marcar el tercero. Y cerró la goleada con otro grito.

Ortíz (5): su espalda, por momentos, tentó al rival para desde ese lugar inquietar a Broun. No pudo marcar presencia en un sector fundamental. Salió reemplazado a falta de 15 minutos para terminar.

Mac Allister (6,5): buen disparo sobre el cierre del primer tiempo. En lo suyo cumplió y no tuvo mayores dificultades. Su rendimiento decayó en el complemento.

Campaz (7): tuvo libertad para jugar. No tuvo un buen primer tiempo. En el segundo levantó su nivel, marcó un golazo y fue determinante.

Malcorra (7): como siempre, el más claro. Un buen remate suyo fue detenido por Roffo. En varios pasajes le faltaron socios para poder generar juego. Participo en 2 de los 3 goles.

Véliz (7,5): gran definición en el gol. El árbitro le anuló otro a instancias del VAR. Fue un constante dolor de cabeza para los defensores rivales. Gran corazón para jugar después de una dura eliminación con la selección. Salió extenuado.

Cortez (4): reemplazó a Martínez, no entró bien. Cometió la falta que derivó en el penal de Instituto.

Toledo (-): ingresó en un momento donde el equipo necesitaba marca en el medio y cumplió.

O’ Connor (-): volvió a sumar minutos y no desentonó. Russo lo lleva de a poco y el juvenil lo aprovecha.

Bianchi (-): ingresó para la ovación a Véliz. Tuvo un gol hecho y lo erró.

Infantino (-): un par de minutos en el campo de juego.