En una jornada histórica para el fútbol argentino, Boca le ganó 2-1 a UAI Urquiza y gritó campeón

La fortuna del destino quiso que el campeón del Campeonato YPF se defina en la última fecha y entre dos equipos que llegaron a la jornada 21 con chances. Una final dentro de un torneo que comenzó a fines de febrero y terminó este domingo con una verdadera fiesta. Fiesta azul y oro.

Boca le ganó 2-1 a UAI Urquiza en la Bombonera y volvió a gritar campeón en el torneo semiprofesional argentino. Con el triunfo, el equipo de Jorge Martínez alcanzó los 56 puntos y terminó invicto. Además, sumó su estrella número 26.

En un marco histórico, por el escenario, la Bombonera, y por la cantidad de espectadores: más de 25.000, los dos mejores equipos del fútbol argentino brindaron un verdadero espectáculo.

La presión de las tribunas habilitadas repletas jugó para los dos: Boca por la localía y la obligación de tener que sumar de a tres y para la visita, que contó con un puñado de hinchas entre la marea azul y oro.

El primero llegó por medio de Yamila Rodríguez, recién comenzado el partido. A los 7 minutos de comenzado el partido, la delantera de las Gladiadoras puso en ventaja al local.

A los 22, apareció la cabeza de Daiana Falfán tras un tiro libre para marcar la igualdad.

Un gran primer tiempo jugaron ambos equipos y el empate terminó siendo justo por lo hecho en los primeros 45 minutos. En el complemento se acható y la presión empezó a jugar su partido.

En la segunda parte volvió a golpear ropa desde el arranque y al minuto de juego, Andrea Ojeda de cabeza anotó el gol de la victoria.

Tras un centro preciso de Celeste Dos Santos, la histórica goleadora del Xeneize le ganó la marca a la defensa del Furgón y anotó el segundo de las Gladiadoras y su gol número 519 con la camiseta del equipo de la Ribera.

La necesidad de Boca pasaba por extender la ventaja, ya que un posible empate le daba el campeonato a UAI. Sin embargo, no se jugó con esa desesperación. Con ese panorama se sintió más cómodo la visita y llegó en más oportunidades. Con el correr de los minutos el partido se fue desdibujando y las oportunidades claras para marcar de ambos se esfumaron. UAI intentó descontar principalmente por medio de la pelota parada y las Gladiadoras tuvieron de cabeza el tercero tras un cabezazo de Huber que desvió bien Álvarez.

Durante los cinco minutos que adicionó la árbitra fue todo de UAI, que con más empuje que juego buscó el empate que nunca llegó y la fiesta en la Bombonera fue toda de Boca.

Se terminó el Campeonato YPF con un partido histórico, no sólo para las Gladiadoras, sino para todo el fútbol femenino. Más de 18.000 personas dijeron presente en el Alberto J. Armando y marcaron un nuevo récord en el fútbol local. Sólo bastaba mostrar los partidos, abrir los estadios y darle al femenino el lugar que se merece, para volver a demostrar que el fútbol practicado por mujeres que comenzó hace mucho tiempo necesitaba – y necesita – de decisiones políticas que acompañen el crecimiento.

Síntesis

Boca 2

L. Oliveros

J. Cruz

A. Sachs

M. Mayorga

C. Dos Santos

C. Huber

V. Preininger

C. Gómez Ares

A. Urbani

A. Ojeda

Y. Rodríguez

dt: j. martínez

UAI Urquiza 1

A. Álvarez

M. Delgado

L. Mendoza

C. Ongaro

Y. Masagli

C. Bravo

M. Sandoval

D. Falfán

M. Gaitán

C. Primo

D. Alanis

dt: l. iglesias

GOLES PT: 7m Rodríguez (B); 22m Falfán (UAI). ST: 1m Ojeda (B). CAMBIOS ST: 2m Núñez x Urbani (B); 10m T. Hardie x Ongaro y D. Pasantes x Alanís (UAI); 11m N. Espíndola x Cruz (B); 27m T. Bazán x Sandoval (UAI); 39m C. Magni x Bravo (UAI); 42m M. Morán x Huber y C. Ghigo x Ojeda (B).

ÁRBITRA: Bettina Cingari. ESTA-DIO: Alberto J. Armando.