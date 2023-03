En un escandaloso final, Chacho Coudet insultó y quiso pelearse con un arquero rival

El entrenador argentino Eduardo “Chacho” Coudet fue protagonista de un escándalo en la derrota de su equipo Atlético Mineiro contra Athletic Club por 1 a 0, en las semifinales del campeonato estadual de Minas Gerais.

Es que el DT de 48 años estuvo nervioso al término del partido y caminó desde el banco de suplentes hasta donde estaba el arquero rival, Julio César, para señalarlo e insultarlo. De no ser por algunos integrantes de los equipos que se acercaron a separarlos, la pelea pudo haber finalizado con golpes de puño.

El motivo del enojo de Coudet se basó en que el defensor de los tres palos le habría dicho algo al argentino cuando fue a buscar rápido la pelota para reanudar el juego y los vencedores intentaban hacer tiempo.

Fim de jogo tenso no Mineiro…

Coudet, técnico do Galo, discutiu com o goleiro do Athletic após o fim da partida e o tempo quase fechou #ge pic.twitter.com/4rPMTJ9lZH

