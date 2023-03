En un cruce bien federal, Central recibe a Belgrano de Córdoba en el cierre de la segunda fecha

Por primera vez en la era del semiprofesionalismo del fútbol femenino en Argentina se jugará un partido que tendrá como protagonistas a dos equipos que no son de la Provincia de Buenos Aires.

Cinco años pasaron desde el anuncio de la semiprofesionalización del fútbol de Primera de AFA. Desde el 2019 y hasta el 2023 se disputaron 7 campeonatos y de los 20 equipos que participaron en todos esos años, sólo uno era del “interior”: Rosario Central. Hasta que el año pasado Belgrano de Córdoba logró el tan ansiado ascenso. La federalización del fútbol femenino tarda, pero llega. Así, el partido de este martes a la tarde tendrá un condimento especial.

En el predio Adolfo Pablo Boerio, no en el Gigante de Arroyito como acostumbraban a jugar, Las Guerreras serán locales ante Las Piratas desde las 17 y con el arbitraje de Roberta Echeverría.

Ambos equipos vienen de triunfos en la primera jornada: Central goleó a Defensores de Belgrano 6-1 de visitante y Belgrano 2-1 a Excursionistas, en su debut en la máxima categoría.

Durante todo este mes de parate, Central continuó con los entrenamientos en el predio Maristas, en la ciudad de Granadero Baigorria y en contadas oportunidades entrenó en la cancha del Pozo, lugar en el que este martes jugará de local. La última vez que Ciudad Deportiva fue el escenario para las Guerreras fue por la fecha 8 de la zona B del Campeonato YPF Clausura 2021. El rival fue Excursionistas y el elenco rosarino se impuso 4-0.

En tanto que el último partido de local que terminó con una victoria para las Canallas fue 4-1 justamente ante Excursionistas, pero en el Gigante de Arroyito y por la fecha 12 del Campeonato YPF 2022.

Damián “Chirola” Ledesma aún no confirmó la formación inicial y habrá que ver cómo fueron los regresos de Vanina Correa y Érica Lonigro, ambas estuvieron de gira por Nueva Zelanda con la Selección. De no mediar imprevistos, el once inicial no variaría del que salió a la cancha en la primera jornada: Correa; Sofía Arceo, Virginia Coronel, Valentina Mana, Julieta Palmisano; Lonigro, Nadia Fernández, Martina Clerc, Candela Larrondo, Lara López y Paula Salguero.

Mano a mano

No será la primera vez que Central y Belgrano se vean las caras en un cruce oficial. En la última edición de la “Copa Federal” organizada por AFA y disputada en Buenos Aires en noviembre del año pasado, se vieron las caras en la semifinal del certamen y fue triunfo de las Piratas por 2-0. Sabrina Maldonado, por duplicado, fue la autora de los dos goles que le dieron al elenco cordobés el pasaje a la final de la Copa que finalmente se la quedó River.