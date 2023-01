En Twitter desglosan el tema de Shakira y Bizarrap y señalan mensajes subliminales

Este jueves las redes sociales no hablan de otra cosa que no sea la sesión número #53 de Bizarrap junto a Shakira y por añadidura, de Gerard Piqué, su ex pareja. Si bien la letra de la canción es bastante explícita y entendible para cualquier oyente perdido varios usuarios de Twitter desglosaron paso a paso el tema y el video y señalaron pequeños mensajes subliminales.

Entre muchas otras cosas está el hecho de que la letra dice: “Tiene nombre de persona buena, Clara-mente es igualita que tu”, en referencia a la que se supone es la amante de su ex: Clara. También hay algunas referencias muy específicas sobre las marcas de tiempo del video como que el número de camiseta con el que su ex jugaba profesionalmente al fútbol era el 3 y la canción dura exactamente 3.33 minutos y que cuando la artista canta “yo valgo por dos de 22” lo hace justo al minuto 2.22.

“Una loba como yo no está pa tipos como tú”

"Una loba como yo no está pa tipos como tú"

En entrevistas ha dicho que para ella la Loba es toda la represión que llevamos por dentro las mujeres. La era Loba (2009) coincide con su ruptura con Antonio de la Rúa, argentino al igual que Bizarrap, país donde se voló esta pancarta:

