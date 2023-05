En Superliga festejó Unión y en el ascenso ganaron Atalaya B y El Tala B

Unión y Progreso derrotó este martes a Saladillo por 77 a 46 en duelo de la décima fecha de la zona 1 de la Superliga rosarina, mientras que en el ascenso Atalaya B se impuso a Atlantic B por 80 a 60 y El Tala B a Servando 83 a 59.

Unión logró su tercera victoria en el certamen tras festejar frente al colista Saladillo con 17 puntos de Guido Rodríguez y 12 de Santiago Cabaña, mientras que por la visita hizo 14 Agustín Escobar.

En la zona 1 de la Primera B, y por la novena fecha, Atalaya derrotó a Atlantic Sportsmen por 80 a 60 y sigue entre los animadores del grupo.

Y por la zona 2, El Tala B se hizo fuerte en casa ante Servando Bayo, al que se impuso por 83 a 59.

La actividad del miércoles ofrecerá desde las 21.30 un gran calendario de Superliga: Los Rosarinos Estudiantil vs. Sportsmen, Náutico vs. El Tala, Caova vs. Ciclón y Provincial vs. Regatas.

La B no se queda atrás con la buena propuesta de Maciel ante Talleres de Villa Diego.

GOLEO

UNIÓN 77: Ruiz Díaz 5, Chaparro 3, Bravo 4, Lucas Rodríguez 9, Gamarra 3, Cabaña 12, Orsi 0, Mir 3, Prez 6, Guido Rodríguez 17, Pastorino 7, Pérez 8. DT: Claudio González.

SALADILLO 44: Ferrer 8, González 2, García 5, Trujillo 3, Manenti 3, Masetro 3, Toledo 0, Moncada 4, Escobar 14, Amarilla 2, Garay 0. DT: Gabriel Domínguez.

SÍNTESIS

EL TALA 83: Canziani 11, Capisano 11, Conde 0, Triputti 0, Argañaraz 5, Acuña 17, Perotti 8, Rolando 11, Stralla 2, Hurinich 18, Federici 0. DT: Ismael Carrizo.

SERVANDO 59: Cabral 0, Carminatti 0, T. Rodríguez 2, Pontillo 0, Mancini 31, Nicosia 3, Sioufi 12, M. Rodríguez 6, Aranda 5. DT: Fernand Orsini.

ESTADIO: El Tala

ÁRBITROS: Plouganou y Pinillos

PARCIALES: 18/7, 36/26 y 64/47

SÍNTESIS

ATALAYA B 80: Contreras 12, Potenza 2, Lugo 2, Lasala 4, Maruelli 5, Bacchini 5, Malatesta 0, Fernández 14, Altamirano 15, González 9, Deicas 9, Pagani 3. DT: Marcelo Sandoval.

ATLANTIC B 60: Bria 8, Graneros 1, Terrazzino 11, Mondelli 6, López 2, Tabone 0, Quacquarini 0, Blotta 7, Rosalen 8, Gevara 9, García 8. DT: Leandro Argüelles

ESTADIO: Alberto Ornati

ÁRBITROS: Bataglia y Petrone

PARCIALES: 21/15, 41/28 y 65/44

Superliga, zona 1

Provincial 6-0

Caova 6-1

Temperley 6-2

Atalaya 5-1

Unión AS 5-3

Fisherton 5-4

Regatas 5-4

Newell’s 3-5

Unión y P. 3-5

Atlantic 3-6

Ciclón 2-6

Calzada 2-6

Saladillo 0-8

Superliga, zona 2

El Tala 7-0

Náutico 7-2

Estudiantil 6-2

Sportsmen 5-1

Talleres 4-4

Tiro Suizo 4-4

Alumni 4-4

Echesortu 3-6

Gimnasia 3-6

Libertad 3-5

Central 3-6

América 2-6

Sp. Federal 1-7

Tabla zona 1

Red Star 7-1

San Telmo 6-2

Puerto 6-2

Atalaya 6-2

Gimnasia B 5-3

Edison 4-4

Garibaldi 4-4

Ben Hur 3-4

Atlantic B 2-7

Fortín Barracas 1-7

Independiente 0-8

Tabla zona 2

Talleres 8-0

Universitario 6-2

Provincial B 5-3

Sionista 4-3

Maciel 4-3

El Tala B 4-4

Gimnasia C 3-5

Servando Bayo 3-5

Paganini 3-5

Echesortu B 2-6

Náutico B 1-7