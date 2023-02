En primera persona: el drama y también la esperanza en el juicio por la masacre de rosarinos en NYC

Por Silvina Sterin Pensel

No es sencillo cubrir el Juicio contra Sayfullo Saipov que transcurre en los Tribunales Federales del distrito Sur de Nueva York.

Los momentos tristes se suceden unos a otros; con cada historia, con cada testimonio; con cada voz entrecortada por el llanto.

A mi en particular me han marcado mucho las instancias en que la Fiscalia presenta como testigos a los hijos e hijas de las víctimas o escuchar como madres y padres tuvieron que hablar del atentado y la muerte con sus chicos.

Estos son algunos de los pasajes de las jornadas recientes donde familiares directos de las víctimas tomaron la palabra para contar cómo era la relación que tenían con aquellos que fueron asesinados aquel 31 de octubre de 2017 y cómo su ausencia los cambió para siempre.

Hay, de todas formas, un dejo de profunda dulzura en la inmensidad de la tristeza y ese es mi refugio (y asumo el de ellos también)

Ornella Pagnucco, 24, es hija de Alejandro Pagnucco, uno de los Rosarinos asesinados por Saipov en el atentado.

Hoy, jueves 16 de febrero, testifico y el Fiscal le pregunto que extrañaba más de su papá:

“Nuestras caminatas, pasear a nuestro perro y comer juntos mandarinas” Fue tan vivida para mi esa imagen de la hija junto a su padre que casi, casi pude verlos disfrutar de esa charla mientras pelaban las mandarinas y comentaban que estaban jugosas como a ellos les gustaban.

Un recuerdo tan simple como bello.

La última pregunta de la fiscal para Ornella fue, ¿cómo honrás a tu padre cada día?

“Creo que convirtiéndome en la mujer que él hubiera querido que sea; ganándome el respeto de los demás y sobre todo, siendo FELIZ, muy FELIZ”.

La viuda de Pagnucco, Alejandra Sosa, contó que sus dos hijas mellizas, Ambar y Mora que tenían 10 años cuando fue el atentado en el 2017, aún hoy, con 15, no se van a dormir sin antes darle un beso y desearle buenas noches a la urna que tienen en su casa con las cenizas de su papá.

Hoy también escuchamos a Alexander Naessens que narró cómo le contó a Raphael, su hijo de 3 años, que su mamá había muerto. Ann-Laure Decadt era Belga y tenía 31 años. Fue la primera víctima de Saipov.

Alexander buscó asesoramiento con un psicólogo. ¿Cómo comunicarle a su chiquito esta terrible noticia? “Conciso; sin mucha vuelta. Una frase corta” fue el consejo.

“Una tarde me arrodillé ante Raphael, lo miré a los ojos y le dije: “Your mommy is not coming back”. No tuvo ninguna reacción. Al día siguiente, decidí repetir lo mismo y no había terminado la frase cuando Raphael rompió en llanto y lloró y lloró.

Raphael ahora tiene 8 años y los ataques de llanto llegan sin aviso. A veces Alexander está manejando. “Cuando pasa eso, esté donde esté paro el auto. Me bajo; subo atrás con el, lo abrazo y le digo: Acá está papá”.

Lina Ferruchi tiene 20 años y un tatuaje de una bicicleta en su brazo izquierdo porque ese era el lado en la bicisenda donde iba andando su papá, Hernán Ferruchi, cuando fue embestido por Saipov. Unos y otros le ofrecieron sus opiniones “¿No te va a atormentar ver eso todos los días? ¿No te vas a arrepentir?”

Lina tiene un nudo en el pecho y lo libera escribiendo. En la Corte, leyó ante el Jurado uno de sus escritos. (No es textual porque lo copie lo más rápido que pude de la pantalla de evidencias:

“Tercera Rueda”

Jamás voy a arrepentirme de esta marca en mi piel.

Este es un pedaleo silencioso en mi brazo izquierdo; un recordatorio de mi padre y la relación que tenía con él.

Es una forma de reiterarme que si me caigo, él va a estar ahí para ayudarme; para darme el ánimo necesario para volver a levantarme y agarrar el manubrio otra vez”.