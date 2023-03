En modo electoral pero sin anuncios y con críticas a Nación y provincia, Macri visitó Rosario  

Con motivo de la presentación de su último libro, el ex presidente realizó una recorrida por la ciudad que incluyó la visita al intendente Pablo Javkin. Más allá de que las expectativas estaban puestas en un posible anuncio sobre su futuro político prefirió no responder sobre el tema

Tras una nueva recorrida por Europa, el ex presidente Mauricio Macri arribó este lunes a la ciudad en medio de las especulaciones sobre su candidatura a presidente y en un contexto complejo para Rosario en materia de inseguridad, tema de agenda en las discusiones políticas a nivel nacional durante los últimos días.

Durante la mañana el ex presidente estuvo reunido con empresarios y más tarde fue al encuentro del intendente Pablo Javkin, con quien mantuvo una reunión en el edificio municipal. Cerca del mediodía se dirigió al salón Metropolitano para presentar su libro Para Qué, evento patrocinado por la Fundación Libertad, en el que Macri aprovechó para criticar la gestión nacional, provincial y referirse a la inseguridad y el narcotráfico.

Durante su exposición ante el auditorio, y luego con los medios, señaló: “El combate contra el narcotráfico tiene que ser una prioridad para toda la dirigencia argentina. Si perdemos la sensación de libertad no hay futuro. No podemos estar en manos de esta gente que avanza sobre el control de toda la sociedad, todavía estamos a tiempo” y agregó: “Vamos a hacer desaparecer el miedo de la Argentina”.

El evento fue gestionado por el diputado nacional y referente del PRO, Federico Angelini, y contó con la presencia central de Maximiliano Pullaro y Carolina Losada, ambos en funciones como diputado provincial y senadora nacional, pero con firmes aspiraciones a las próximas elecciones.

Al referirse al gobierno provincial, Macri deslizó: “Tenemos que trabajar en red con las demás fuerzas de seguridad del país. Todo lo que hay que hacer es lo contrario que se hizo en Santa Fe con Perotti, ahora lo quiere revertir, pero el año está hecho. Espero que cuando Juntos por el Cambio gobierne algo haya cambiado”.

Más allá de que las expectativas estaban puestas en un posible anuncio sobre su futuro político, el ex presidente no anticipó si será o no candidato y prefirió no responder una consulta de los medios al respecto. De hecho en la previa, dijo que iba a “colaborar en el lugar que pueda agregar más” y pidió a los aliados de la coalición a que “aprendan a competir”.

Por último, y respecto a la tarea de Juntos Por el Cambio en un eventual futuro gobierno, sostuvo: “Ya hemos demostrado que podemos hacer cosas buenas, esas mentiras que se caen ahora son oportunidades para trabajar de manera sana, en equipo, siendo parte del mundo, no podemos seguir apoyando dictaduras, todo es un combo. Habíamos hecho mucho con mucho esfuerzo, no sin errores, pero habíamos llegado a un rumbo correcto. Habrá que hacer el esfuerzo para llegar. Los argentinos estamos empoderándonos, esta pesadilla se va a revertir”