En la Sexta imposible ganar: Sportsmen y El Tala derrotaron a los elencos de Villa Ramallo

Sportsmen y El Tala ganaron sin inconvenientes ante los elencos de Villa Ramallo en la quinta fecha de la zona 1 del Pre Federal. El Verde se impuso a Los Andes por 92 a 49 y el elenco de calle Cochabamba derrotó a Defensores por 92 a 69.

Sportsmen contó con 21 de Boixader, 20 de Tripelli y 19 de Dalpino para edificar su contundente victoria, en tanto que los destacados de El Tala fueron Lucas Herrera con 18 y Santiago Cabrejas con 20 puntos.

Por esta fecha debían medirse Atalaya con Provincial, pero el Azul está sancionado y la victoria fue para el Rojo 20 a 0.

El Tala tiene marca de 4-1, Sportsmen 3-1, Provincial 3-1, Caova 2-2, Los Andes 2-3, Defensores 1-3 y Atalaya 0-4.

La acción del Pre Federal seguirá entre viernes y domingo. Por la zona 1 (fecha 6) jugarán el viernes a las 21.30 Caova vs. El Tala y el domingo a las 20.30 Provincial vs. Sportsmen. Defensores le ganará puntos a Atalaya.

Por la zona 2 (fecha 5) se medirán el viernes a las 21 Regatas vs. Echesortu y a las 21.30 Almagro vs. Náutico y Belgrano vs. Temperley.

En el grupo 3 (fecha 5) jugarán el viernes a las 21 Comunicaciones de Pergamino vs. Talleres de Arroyo Seco y Somisa vs. Gimnasia. El domingo 19.30 lo harán Sacachispas vs. Santa Paula.

GOLEO

EL TALA 92: Manuel Herrera 4, Tomás Herrera 0, López 12, Gómez 7, Vottero 14, Cabrejas 20, Camino 0, Verdaro 13, Paz 3, Magrini 0, Lucas Herrera 18, Ibars 1. DT: Juan Pablo Lupo.

DEFENSORES 69: Acuaticci 2, Sánchez 0, Velardo 9, Filanti 0, A. Porta 13, Añasco 8, F. Porta 9, Leguizamo 0, Castonjauregui 16, Matteini 12. DT: Martín Blanco.

GOLEO

SPORTSMEN 92: Cingolani 8, Dalpino 19, Paoloni 12, Zapata 2, Hospital 4, Allende 2, Tripelli 20, Pinon 2, Buetto 0, Seveso 2, Boixader 21. DT: Cristian Le Bihan,

LOS ANDES 49: Pelemene 1, Colliard 15, Videla 7, Emiliano Flores García 3, Vercelli 0, Buszano 5, Raffo 0, Repetto 0, Choternasty 6, Emanuel Flores García 0, Zalloco 12. DT: Ariel Amarillo.