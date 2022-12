En Francia piden volver a jugar la final del Mundial y desde Argentina responden “dejen de llorar”

Para ellos, no fue penal de Dembelé a Di María; hubo falta previa al 2-0 y el gol de Messi (en tiempo suplementario) debió ser anulado porque los suplentes invadieron el campo antes de que la pelota cruzara la línea. Una contracampaña ya superó la cantidad del original. Hubo también crítica oficial

Más de 200.000 franceses firmaron una petición online para que se repita el partido de la final del Mundial de Qatar 2022, disconformes con algunos fallos arbitrales, y, en respuesta, desde la Argentina lanzaron una campaña de recolección de firmas para que los hinchas galos “dejen de llorar”.

El pedido, formulado a través de la plataforma de Change.org, reclama que los franceses acepten que Argentina es el campeón del mundo y que “dejen de llorar”.

El pedido, llamado “France stop crying” (www.change.org/FranceStopCrying), ya lleva reunidas 256.000 adhesiones.

Del lado francés, en tanto, los fanáticos de ese país se quejaron de la terna arbitral que encabezó el polaco Szymon Marciniak en la final de la Copa del Mundo que consagró a Argentina y más de 200 mil personas firmaron una insólita solicitud online en el sitio MesOpinions pidiendo repetir el partido.

Para ellos, no fue penal de Ousmane Dembelé a Ángel Di María; hubo una falta previa al 2-0 y el gol de Messi (en tiempo suplementario) debió ser anulado porque los suplentes invadieron el campo antes de que la pelota cruzara la línea.

La respuesta desde la Argentina no tardó en llegar: “Desde que les ganamos la final del mundial de fútbol, los franceses no paran de llorar, quejarse y no aceptan que Argentina es el campeón del mundo. Esta petición es para que los franceses dejen de llorar y acepten que (Lionel) Messi es el mejor de la historia del fútbol y tiene de hijo a (Kylian) Mbappé”, plantea Valentín Gómez, impulsor de la campaña de recolección de firmas, que al promediar la mañana de este sábado ya habia superado en cantidad al original.

Vulgaridad, otra vez

La movida en redes se suma al malestar galo que incluso se mostró a nivel del gobierno de Emanuel Macron. La ministra francesa de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, criticó este viernes las celebraciones “vulgares” de los argentinos por la conquista del Mundial de Qatar luego de vencer a Francia por penales en la final y trató a los futbolistas de “ganadores poco elegantes”.

“Me parece lamentable. Por mucho que nuestro equipo francés supiera perder con elegancia, la forma en que este equipo argentino ha actuado tras la victoria no es digna del partido que vimos”, afirmó Oudéa-Castéra en una entrevista a la cadena RTL, según reprodujo la agencia de noticias DPA.

La ministra calificó de “burlas inapropiadas” las palabras del arquero marplatense Emiliano Martínez contra Aurelién Tchouaméni, a quien le atajó el penal en la definición. “Es simplemente vulgar e inapropiado. Emiliano Martínez es bastante patético”, agregó la funcionaria,

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noel Le Graet, le escribió el jueves a Claudio Tapia, presidente de la AFA, para quejarse de las “anormales” y “chocantes” burlas hacia Kylian Mbappé durante las celebraciones. Por ejemplo, la imagen del “Dibu” Martínez sosteniendo un muñeco con la cara de Mbappé en el micro que siguieron millones de aficionados argentinos y recorrió el mundo.

Oudéa-Castéra insistió con que los argentinos “son ganadores poco elegantes. Hay burlas inapropiadas y actos racistas inaceptables (en las redes sociales). Me alegro de que Le Graet haya presentado una queja y esté dando este paso con su homólogo, Claudio Tapia”.