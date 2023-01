En 1992 Los Pumas jugaron con España y luego tuvieron una gira histórica, ¿en 2023 pasará lo mismo?

La presencia rosarina es una constante en la rica historia de Los Pumas. Días atrás se confirmó que el seleccionado argentino visitará a España (el sábado 26 de agosto en Madrid) en la previa del Mundial de Francia, a 31 años del último duelo con Los Leones. Y en esos dos últimos partidos dijeron presentes varios rosarinos, como siempre.

José Luis Imhoff, quien junto a Luis Gradín eran los entrenadores del combinado, además de Rodrigo Crexell y Leandro Bouza estuvieron ese 26 de septiembre de 1992 en cancha de Vélez, así como Raúl “Aspirina” Pérez en la revancha del 24 de octubre de 1992 en la capital ibérica. Es por eso que El Hincha dialogó con los protagonistas de esos desafíos: ese triunfo en Madrid fue el comienzo de una gira histórica y puede serlo también para esta generación puma.

Apelando a su excelente memoria, José Luis Imhoff fue el primero a la hora de la consulta. “El partido con España en cancha de Vélez fue una floja actuación de Los Pumas. No quedamos para nada conformes con Lucho (Luis Gradín, el otro DT), ahí probamos muchos jugadores que iban a estar en el equipo que se iba de gira a Europa, en cambio en Madrid empezó a funcionar muy bien, hicimos muchos puntos e hicimos un buen partido, es lo que recuerdo”, dijo Imhoff.

Y además agregó: “En ese momento si, nosotros teníamos un rugby totalmente amateur, no había argentinos jugando en Europa, entonces era muy útil adaptarse a la Europa española que era parecida a la Argentina, mucho más similar de lo que podían ser Irlanda, Inglaterra, Gales o Francia, pensamos que era un buen lugar para empezar a adaptar el equipo para la Gira por Europa”.

El medio scrum titular en la victoria en Vélez fue Rodrigo Peto Crexell, quien de ese día recuerda lo siguiente: “Nunca había jugado con la celeste y blanca en Argentina, me tocó el debut frente a Irlanda en Dublín, después jugar con Escocia en Murrayfield, jugué el Sudamericanos en Paraguay y Chile, pero nunca me había tocado hacerlo de local. Llegó España a Argentina, de ese día recuerdo el trayecto en el colectivo desde la quinta de Tortuguitas de Adidas a la cancha de Vélez, el nerviosismo de un colectivo con muchos de nosotros que hacíamos nuestras primeras armas en el seleccionado argentino, con José Luis Imhoff y Luis Gradín como entrenadores, que nos daban mucha tranquilidad para que juguemos el mismo rugby, que hacíamos en nuestros seleccionados locales. Recuerdo llenos de orgullo y alegría, llegar al vestuario de Vélez, la salida del túnel, encontrar un estadio casi completo. Me acuerdo de Alberto Malo, un histórico tercera línea de España, que lo teníamos bien visto y en el primer tiempo fue tremendo como me tackleo y hizo sentir el rigor, me acuerdo bien porque entre al vestuario y José Luis me dijo: “Empezá a usar el pie porque te a va a sacar de la cancha” y así lo hice. En el segundo tiempo fue un partido más táctico y así pude superar el duro escollo de Alberto Malo de ese partido”.

Y sobre el destino de la camiseta el ex Jockey Club Rosario dijo: “La camiseta de ese día la cambie con el medio scrum suplente de España. La única camiseta de Los Pumas que me quede fue la del debut ante Irlanda en octubre de 1990”.

En ese partido, en el complemento ingresó Leandro Bouza. “Del partido en si no recuerdo nada. Lo que si recuerdo muy bien fue que en ese partido hice mi debut con Los Pumas, estaba ansioso, nervioso y feliz a la vez, entre de fullback y la camiseta me la quede por ser mi primer partido con el seleccionado nacional. No me acuerdo del partido en sí, herede la mala memoria deportiva de mi papá (risas)”, expresó el back formado en Duendes.

Luego de triunfar en Madrid el 24 de octubre de 1992 por 43 a 34, Los Pumas se presentan en Bucarest y derrotan a Rumania por 21 a 18 el 31 de octubre de 1992. La antesala a lograr uno de las victorias más importantes de la historia del seleccionado argentino.

El 14 de noviembre de 1992, en Nantes (ciudad en la que jugarán dos partidos en el Mundial de Francia de este año), Los Pumas se impusieron a Francia por 24 a 20, logrando el primer triunfo de visitante sobre Les Blues.

En el análisis sobre la decisión de incluir el partido con España en la previa del Mundial. “Actualmente las cosas han cambiado mucho, la distancia del rugby español con el rugby de las potencias europeas es muy grande, es decir no creo que sea positivo, pero si puede ser un partido que sirva para arreglar algunas cosas, no creo sea muy importante pero puede ser útil”, analizó Imhoff y finalizó diciendo: “Argentina tiene un equipo para competir con las grandes potencias rugbísticas, vamos a ver cómo llega el equipo argentino, si tiene bajas por lesión, en fin es muy difícil predecir eso, porque se va a enfrentar con equipos que están hace un buen tiempo preparándose para el Mundial”.

En tanto, Crexell aseveró: “Si bien considero que hoy Los Pumas están en un nivel muy alto, y España ha mejorado mucho, clasificó al Mundial y por una mala inclusión de un jugador fue descalificado, todo lo que se competencia de acá al Mundial es muy positivo para Los Pumas, para encontrar el equipo y poder ir de menor a mayor. Al partido con Inglaterra hay que llegar muy bien descansados y muy bien preparados físicamente. Considero que el partido con España es una muy buena idea, para seguir ajustando cosas y empezar a ensamblar el equipo, si bien el equipo va a jugar el Championship, pero al ser una versión acotada, sumar un partido más es positivo”.

Así como en 1992 fue una buena idea jugar con España para adaptar al equipo para una Gira por Europa, que no sólo terminó siendo exitosa por los triunfos, sino histórica por la victoria de Nantes sobre Francia, el partido del próximo 26 de Agosto en Madrid con Los Leones puede convertirse en el inicio de otra etapa de éxitos de Los Pumas. Y además aparece Nantes en la agenda del seleccionado (allí se juega ante Chile y Japón), es muy probable que haya rosarinos dentro del plantel y el staff técnico, los partidos fueron en septiembre y octubre, el Mundial se desarrolla en esos meses, son coincidencias, que no aseguran ningún resultado, pero en mi caso elijo creer.