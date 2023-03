Emiliano “Dibu” Martínez está en los planes de Tottenham para ocupar el lugar de Hugo Lloris

El arquero de la Selección Argentina Emiliano “Dibu” Martínez aparece dentro de los planes de Tottenham para la próxima temporada y reemplazar al francés Hugo Lloris como el guardametas del conjunto londinense.

Según el medio The Sun, los Spurs marcaron a Jordan Pickford como su primera opción a concretar, pero la operación dependerá mucho de como termine su temporada, ya que el arquero de la Selección de Inglaterra se encuentra peleando el descenso con Everton y en caso de perder la categoría podría llegar a Londres.

Sin embargo, de no llegar a buen puerto esta gestión, ahí crece la figura del argentino ganador del premio The Best al mejor arquero de la temporada y el Guante de Oro del Mundial de Qatar 2022.

Emiliano “Dibu” Martínez es el segundo candidato para regresar a la capital de Inglaterra -luego de tantos años en Arsenal, archirrival de los Spurs-, compartir plantel con su compatriota Cristian “Cuti” Romero y para suplir a Hugo Lloris en la vereda blanca del norte de Londres.

Tanto Martínez como Pickford estarían valuados en una cifra cercana a los 35 millones de libras esterlinas (un poco más de 42 millones de dólares estadounidense).

Por su parte, la posible llegada del arquero argentino podría generar un gran impacto, ya que el portero que fue subcampeón del mundo con Francia, tuvo palabras críticas para el nacido en Mar del Plata, luego de ser figura en la definición por penales en la final de Qatar.

“Hay cosas que no sé hacer. Hacer estupideces en el arco, desestabilizar al rival jugando al límite, no sé cómo hacerlo”, apuntó en primera instancia para luego continuar explayándose: “Soy demasiado racional y honesto para ir a ese terreno”.