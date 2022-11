Elton John ofrece este domingo su último show en Estados Unidos y se podrá ver por televisión

El último concierto en Los Ángeles, de este domingo 20 de noviembre, será transmitido en vivo por streaming en Disney+ a partir de las 23 hora de Nueva York (en la Argentina se verá desde las 21). Será un show de tres horas que comenzará con el estreno de Countdown to Elton Live, que incluye una entrevista con John y saludos de celebridades.

El audaz debut del artista inglés Elton John en la década de 1970 en Estados Unidos en un club nocturno llevó a un crítico de entonces a declarar que ese joven se convertiría en uno de los astros más importantes del rock a nivel planetario. Y no pasó mucho tiempo antes de que eso se volviera realidad.

También se conoció en las últimas horas que para la ocasión, las cantantes Dua Lipa, Kiki Dee y Brandi Carlile acompañarán al reconocido músico británico en su última presentación en vivo en Estados Unidos, a 47 años de su emblemático espectáculo en ese mismo lugar, el Dodger Stadium.

Vinculadas personal y artísticamente al autor de éxitos como “Tiny Dancer” y “I’m Still Standing”, las tres artistas serán parte del especial musical de cerca de tres horas de duración que tendrá transmisión global, y se subirán a las mismas tablas sobre las que el pianista y compositor apareció vestido de jugador de béisbol en su recordado show de 1975.

“Cold Heart” no sólo se convirtió en un furor entre el público, con la obtención del primer puesto en la lista de sencillos del Reino Unido y la cosecha de más de mil millones de reproducciones globales en Spotify, sino también en el terreno de los premios, donde recientemente consiguió el galardón a la mejor canción dance/electrónica en los Billboard Music Awards.

Por su parte, la inglesa Kiki Dee es uno de los nombres que hace más de 45 años quedó en la historia de la música pop cuando en 1976 presentó la famosísima “Don’t Go Breaking My Heart”, cantada en dueto con Elton John como una suerte de pastiche homenaje al estilo Motown y a los ejemplos de Marvin Gaye en dúo con artistas como Tammi Terrell en “Ain’t No Mountain High Enough” y Kim Weston en “It Takes Two”.

En tanto, la cantautora de folk rock estadounidense Brandi Carlile, que en marzo de este año condujo la fiesta beneficio por la lucha contra el VIH/Sida que su amigo Elton John patrocina cada año luego de los premios Oscar, será parte del show en el Dodger Stadium para interpretar “Simple Things”, canción que formó parte de The Lockdown Sessions, álbum que el músico británico publicó en 2021.

El concierto será llevado a cabo en el marco de la extensísima gira de despedida de los escenarios del autor de “Bennie and the Jets”, anunciada en 2018 no como un alejamiento de su actividad sino de los shows multitudinarios, para dedicar más tiempo a su familia.

“Me emociona celebrar esta noche especial con el mundo entero. Espero que todos sientan el poder y la alegría de actuar en un escenario tan icónico como ese, como lo hice hace casi 50 años”, señaló Elton John sobre el encuentro que reunirá a más de 50 mil fans de forma presencial y a millones a través del streaming.