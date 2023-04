Elizabeth Karayekov presenta un lúdico viaje musical con swing, glamour y baile

La cantante Elizabeth Karayekov, nacida en Buenos Aires y radicada en Rosario, presentará su show en el multiespacio provincial Lavardén, este sábado acompañada por una orquesta de 14 integrantes.

Según adelantaron el concierto comenzará con una cuidada ambientación donde el vestuario y la puesta en escena sitúa al público en los dorados años 50. Luego el show avanzará a ritmo de swing con el imponente despliegue de un ensamble que, con arreglos musicales inéditos, logran fusionar el sonido Big Band con una infalible selección de clásicos del pop y el rock.

Ese recorrido musical será guiado por Elizabeth, con su particular estilo, que conjuga la interpretación vocal con expresiones teatrales y delicados movimientos coreográficos, logrando una sólida performance al estilo crooner que la distingue dentro del jazz nacional.

La dirección musical estará a cargo de Ernesto Salgueiro y la puesta en escena de Claudio Gotbeter.

“Elizabeth Karayekov, la bióloga que se animó al jazz”, supo titular la agencia de noticias nacional Télam un extenso reportaje en el que se revela un costado desconocido de la artista: “Solo unos pocos de los compañeros con los que comparte su jornada laboral como comunicadora de ciencia en el Instituto de Biología Molecular y Celular (IBR) de Rosario saben que por las noches la doctora en Biología con especialización en fisiología de los vegetales se convierte en la cantante y líder de una banda de jazz de 14 músicos que recrean los sonidos y el estilo de los años 50”.

Y en esa entrevista, realizada por Eva Marabotto, Karayekov confesó: “Desde chica me sentí inclinada a la música pero como no vengo del ámbito del arte nunca lo pensé como profesión. Nunca me lo permití”.

Lo cierto es que Elizabeth trabaja desde hace dos años difundiendo investigaciones en torno de los lípidos, la resistencia bacteriana y las proteínas en el Instituto de Biología Molecular y Celular del Conicet de Rosario, labor que alterna con sus viajes a Buenos Aires para presentar sus shows.

Este sábado, la artista dejará por unas horas los elementos de laboratorio y se sumergirá en lo profundo del escenario de Lavardén, para desplegar la magia de la música de los dorados 50.

Para agendar

Elizabeth Karayekov se presentará este sábado, a partir de las 22, en el multiespacio provincial Lavardén (Sarmiento y Mendoza). Las entradas están a la venta en entradaslavarden.com