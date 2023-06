Elecciones en Córdoba: el candidato a gobernador Luis Juez afirmó que necesita un “milagro”

El candidato a gobernador de Juntos por el Cambio en Córdoba, Luis Juez, atraviesa el tramo final de su campaña electoral y se mostró con expectativas, aunque con cautela por la elección que tendrá lugar el próximo domingo: “Necesito, como nunca, un milagro”.

“Estoy en el barrio Villa Libertador, un barrio populoso de Córdoba, necesito como nunca un milagro. Estamos peleando contra un aparato enorme. Estamos peleando contra cientos de millones de pesos y nos encontramos con el mismo escarbadientes”, expresó en Radio Rivadavia respecto a los fondos que -sostiene- posee el oficialismo.

Si bien el senador se muestra optimista, referenciado por el resultado de Juntos por el Cambio de las Paso de Chaco, planteó que apela a evitar el entusiasmo al sostener que “un 75% de los ingresos de Chaco provienen de la coparticipación” y agregó: “Y si en Córdoba, una de las provincias más ricas, los tipos recurren al populismo más berreta, no me quiero imaginar en Chaco”.

Para Juez, el oficialismo chaqueño “se comió un golpe a la mandíbula”, pero alertó que “no van a tener esa misma actitud cuando tengan la discusión en serio en las generales”. “Los populismos se instalan de esta manera. Si la gente se la banca y dice «se terminó», bárbaro, me llena de esperanzas. Pienso en que ojalá la gente tenga la misma conducta que tuvo en Chaco y que se termine de una vez por todas después de 25 años, pero no sé si se sostendrá esta resistencia”, remarcó.

“Tenemos una gran esperanza de que las cosas cambien. Las peleas las doy con la esperanza de que esto va a cambiar. Yo le digo a la gente que agarre lo que les dan, pero que en esos cinco minutos en el cuarto oscuro marquen como corresponde”, reclamó el candidato.

Por otra parte, remarcó la Argentina vive “momentos de mucha bronca” donde “la gente está muy abandonada y se siente maltratada”, y precisó: “La gente está hecha mierda, te abraza y yo pido que no carguen todo eso en la espalda. Se van a acostumbrado cada vez a pedir menos, te van domesticando”.

Sobre Schiaretti y Milei

Juez se sintió “maltratado” por el sector de la coalición opositora que intentó integrar al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, a Juntos por el Cambio. El senador deberá enfrentar el próximo domingo al delfín de Schiaretti, Martín Llaryora. “Lo quisieron meter a Schiaretti por la claraboya del baño, decí que se le encajó el culo (sic), sino lo meten. Había ruido en el baño, fuimos a ver y lo estaban intentando meter”, graficó.

“Estoy explicando que no somos lo mismo, que queremos terminar con la corrupción, queremos ir por las viviendas en la obra pública, con la salud, no somos lo mismo. Es tiempo que pierdo”, confesó en la demarcación con el gobernador oficialista, y explicó: “Estoy recontra mil caliente, sentí que me maltrataron, mirá que me van a decir en el puerto lo que hay que hacer. Estoy dejando la vida en esta campaña”.

Por último, consultado por las magras elecciones que cosechó el libertario Javier Milei Juez expresó que no subestima “a nadie que tenga vocación de pelea, equivocado o no, un discurso”, y concluyó: “En el 2001 era el que se vayan todos y hoy tiene nombre y apellido porque la gente está enojada y cuando sucede pierde la capacidad de ver que la cosa puede ir por otro lado”.