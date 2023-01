El universo odiante y gordofóbico de la redes no se detiene: ahora la víctima fue una bebé

Hace una semana, el universo mediático se hacía eco de una publicación en Twitter donde una usuaria de esa red la mandaba a la actriz y conductora Moria Casán a “taparse” (“tápese, señora”, decía, entre más) luego de una foto en bikini, en una playa de Mar del Plata, de la popular estrella argentina, que sin remilgos le respondió: “Tapate vos, imbécil”. La respuesta, muy al estilo de la antidiva criolla, de inmediato se volvió viral e instaló nuevamente el debate de la exposición de los cuerpos reales de cualquier edad y género, en un mundo de virtualidades donde esa realidad es mediada por filtros para exhibir híbridos que distan bastante de un supuesto canon de lo real.

Pero como el universo odiante y gordofóbico de la redes no se detiene, la nueva “víctima” es ahora una bebé de meses, hija de la actriz Isabel Macedo y del exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Sus padres, como todos los padres y madres, de vacaciones, publicaron en redes fotos de la pequeña niña y desataron otro andanada de mediocridades y comentarios discriminatorios respecto de la morfología de la pequeña de apenas siete meses, un hecho que no sólo disparó un nuevo debate del mismo tema que parece no tener fin, donde no se entiende que nadie tiene derecho a opinar sobre el cuerpo ajeno, porque es eso, ajeno, sino que también abrió una nueva puerta acerca de la relación entre peso y salud en las primeras infancias (por estas horas opinan especialista en la materia) e incluso obligó a Macedo a responder frente a los comentario agresivos en relación con su hija.

Aunque cueste creerlo, todo sucedió a partir de que esta semana, en medio de sus vacaciones familiares en Punta del Este, la talentosa actriz compartió algunas fotos de playa, con su marido y sus hijas. Una de ellas es la pequeña Julia, jugando a orillas del mar, una imagen que, se supone, debería enternecer y no generar una catarata de comentarios desafortunados que, con las horas y hasta la aparición de una inteligente y sensible respuesta de Macedo, oscurecieron la luz de esas imágenes de familia.

Esos mensajes, en su gran mayoría pidiendo que “pongan a dieta” a la pequeña bebé, hablaban de los “rollitos” en las piernas de la niña, y algunos, aún más desafortunados, la compararon con el Muñeco de Michelín.

La paradoja

Isabel Macedo es una actriz de probado talento a quien, vaya paradoja, aún se recuerda por haber dado vida hace una década, en la exitosa tira Graduados, a la recordada Patricia que en realidad era Jimena, la chica gorda y maltratada por sus compañeros de secundaria en el pasado que en el presente, con identidad oculta, regresaba y cobraba tierna venganza de semejantes actos discriminatorios luego de haber transformado notablemente su morfología, con algunos de los mejores momentos de los que se recuerdan de esa propuesta de Underground.

Ahora, Macedo salió en defensa de su hija con una respuesta en Instagram y una nueva foto que, al escribirla, seguramente le hizo acordar a aquél consagratorio personaje: “Yo te amo. Para mí, sos perfecta. Hagamos esto: vamos a dejar pasar los comentarios negativos. Vamos a hacer de cuenta que no los leímos”.

Y cerró, agradeciendo los mensajes positivos que también los hubo: “Vamos a creer en un mundo mejor, lleno de gente buena, ¿dale? Porque la verdad es que para mí nunca el aspecto físico de alguien lo va a definir. Así es como las voy a educar. No nos tenemos que enojar. Hay cosas que es mejor dejar pasar”.