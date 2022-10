El Tribunal de la Rosarina le dio por perdida la semifinal del femenino a Ben Hur y a Talleres

Fue por no jugar el tercer encuentro de la serie semifinal del certamen femenino de primera división, por lo que se desprende que si no prospera algún tipo de apelación de los clubes, Regatas de San Nicolás será el campeón

El Tribunal de Disciplina de la Asociación Rosarina de Básquet decidió darle por perdido a Ben Hur y Talleres el tercer encuentro de la serie semifinal del certamen femenino de primera división, por lo que se desprende que si no prospera algún tipo de apelación de los clubes, Regatas de San Nicolás (ganador de la otra semifinal) será el campeón del torneo.

“Se resuelve aplicar a los Clubes Ben Hur y Talleres Rosario Puerto Belgrano, la pena de Pérdida de Puntos, en virtud a lo establecido en el Art. 71 inc. 5 y ss.cc., configurándose de este modo la pérdida del partido para ambas entidades, 2) Ordenar al Consejo Directivo de la ARB que instrumente la aplicación de la presente sanción al torneo que se encuentren disputando ambos clubes; 3) Suspender provisoriamente a los Sres. árbitros Zucchio Olga y Cisneros Joel, quienes deberán responder conforme al pliego confeccionado por este HTD, por las violaciones al Código de Penas CAB, en su artículo Art. 88 inc. b) apart. 2. HTD”, dice el informe.

En este caso lo que se le achaca a los jueces es una mera cuestión de formas, que fue dejar que se fotografíe el informe, que debe ser entregado al Tribunal antes de que se pueda tomar conocimiento de ellos.

Lo que sucedió el 22 de octubre pasado fue que Ben Hur y Talleres de Villa Gobernador Gálvez realizaron una protesta conjunta en el tercer partido de la semifinal del certamen rosarino femenino de primera división que debían disputar ese domingo en el gimnasio Nicolás Rado.

Ambos elencos concurrieron al estadio con sólo tres jugadoras y el duelo no se llevó a cabo en muestra de disconformidad.

Los dos equipos habían pedido postergación del duelo de semifinal y de la final mediante nota y no tuvieron respuesta de la Rosarina. Es que ambos elencos contaban con protagonistas en los Juegos Evita y no van a estar disponibles en los próximos días, por lo que era imposible que tomen parte de la tercera semifinal y de la final pactada para empezar el martes pasado en San Nicolás ante Regatas.

Ben Hur presentó la nota porque tenía afectado a su técnico Leandro Tesido, mientras que Talleres tuvo a su entrenadora Paula Budini y a varias jugadoras.

Los árbitros Zucchio y Cisneros explicaron la situación en la planilla (no completó equipo ninguno) e informe. Regatas, que era el primer finalista, perdió un par de jugadoras que pasaron esta semana a jugar en la Liga Nacional, situación que ya habían vivido Talleres y Ben Hur, quienes ya no cuentan con esas basquetbolistas desde semanas atrás.