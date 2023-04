El Tala y Caova se enfrentan en otro choque de rosarinos por la Liga Federal

El elenco de calle Cochabamba será local ante Olegario desde las 21 en un choque que puede ser clave para la ubicación final de cara al play in

El Tala recibirá este miércoles desde las 21 a Caova en el choque de vuelta de la fase regular de la zona 1 de la región Litoral de la liga Federal. El encuentro pertenece a la fecha 13 del grupo y será dirigido por Rubén Abelardo y Juan Jerez, mientras que el comisionado técnico será Sergio Franchini.

El choque pondrá frente a frente a los elencos que ocupan la octava y novena colocación de la zona, por lo que puede ser importante en la recta final de la etapa clasificatoria para dirimir las posiciones finales para los play in. El Tala tiene marca de cuatro triunfos y nueve derrotas, mientras que Caova acumula récord de dos victorias y diez caídas. En la ida ganó Caova por 80 a 73.

Más allá de que la campaña de ambos elencos no le permite estar entre los elencos que pelean por los pasajes directos a playoffs, fueron mejorando su rendimiento en sus últimos partidos. Eso sí, mientras El Tala pudo traducir esta mejoría en algunas victorias, Olegario no pudo concretarlo. El objetivo pasa por saber en qué puesto cerrarán la fase regular y cómo quedarán parados de cara al primer play in.

En la noche del martes Almagro de Esperanza derrotó a Sionista de Paraná por 86 a 67 y da lucha por el cuarto puesto.

LA TABLA

Provincial 12-1

Santa Paula 9-4

Paracao 9-5

Sionista 6-8

Olimpia 6-7

Almagro 6-7

Sportsmen 5-8

El Tala 4-9

Caova 2-10