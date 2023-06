El Tala llegó a once triunfos consecutivos en la noche de pendientes

El Tala vive un momento brillante en el certamen rosarino de primera división y lo ratificó en una nueva noche de pendientes.

El elenco que conduce Juan Pablo Lupo derrotó en la noche del miércoles a Los Rosarinos Estudiantil (7-5) por 85 a 70 y extendió a once su formidable racha invicta en la zona 2 de la Superliga.

En el dueño de casa se destacaron Santiago Cabrejas (22) y Agustín Chiana (16), mientras que Joaquín Ríos debió salir por lesión. En la visita anotaron 15 cada uno Horacio Fascia y Genaro Bossi.

Mientras, en la zona 1 y por la fecha 11, Newell’s (5-5) le ganó como visitante a Atlético Fisherton (5-6) por 85 a 81 con 22 de Pablo Zenteno y 18 de Santiago Morbidoni. El local contó con 20 puntos de Franco Falcone y 19 de Renzo Falcone.

Y por la jornada 9, Atalaya (8-1) superó como visitante al colista Saladillo (0-11) por 96 a 50 con 16 de Nicolás Giraudo y 14 de Luka Rueda. En el dueño de casa hizo 10 Pedro Masetro y 10 Lucas Trujillo.

La zona 1 de la Superliga tendrá el viernes desde las 21.30 a Atlantic ante Provincial, Calzada frente a Atalaya, Ciclón con Regatas, Caova frente a Newell’s y Unión de Arroyo Seco ante Unión y Progreso.

En el grupo 2, jugarán Alumni de Casilda con Echesortu, Libertad ante El Tala, Sportivo América frente a Náutico, Sportivo Federal con Talleres de Arroyo Seco y Tiro Suizo ante Sportsmen.

Ascenso

En la zona 1 de la Primera B, este jueves a las 21.30 se medirán Atlantic Sportsmen B ante Independiente de Ricardone y Edison frente a Gimnasia B.

El viernes Atalaya B recibirá a San Telmo de Funes, Ben Hur a Fortín Barracas y Garibaldi de Fray Luis Beltrán a Red Star de San Lorenzo.

También el viernes habrá acción del grupo 2 desde las 21.30 con Servando Bayo vs. Talleres de Villa Gobernador Gálvez, Maciel vs. Náutico B y Unión Sionista vs. Paganini Alumni de Granadero Baigorria, mientras que a las 22 jugarán Gimnasia C vs. Universitario.

SÍNTESIS

EL TALA 85: Ríos 12, Paz 7, M. Herrera 0, Vottero 3, Cabrejas 22, Camino 10, Verdaro 2, Scalella 0, L. Herrera 13, Chiana 16. DT: Juan Pablo Lupo.

LOS ROSARINOS ESTUDIANTIL 70: Rufino 6, Borgna 6, Fascia 15, Bossi 15, Craia 0, Giaccone 10, Acuña 2, Baravalle 11, Gil 0, Martoccia 5, Biscaysaqu 0, Báez 0. DT: Manuel Collati

ESTADIO: El Tala

ÁRBITROS: Pérez y Salcedo

PARCIALES: 22/18, 41/38 y 66/58

GOLEO

FISHERTON 81: Sebastián Marco 0, L. Bello 3, M. Bello 2, F. Falcone 20, R. Falcone 19, Valotto 7, Alarcón 8, Selser 15, López 7, Santiago Marco 0. DT: Jonathan Cuesta.

NEWELL’S 85: Morbidoni 18, Castellani 10, Velázquez 0, Alfaro 15, Zenteno 22, Cinel 2, Báez 11, Scarpeccio 5, Hidalgo 2. DT: Lucas Vanzini.

GOLEO

SALADILLO 50: Ferrer 0, González 1, García 0, Trujillo 10, Manenti 8, Masetro 10, Toledo 2, Moncada 7, Etchecopar 5, Escobar 6, Amarilla 1, López 0. DT: Gabriel Domínguez.

ATALAYA 96: Castaño 10, Giraudo 16, Rava 0, Scaglia 5, Casas 9, Etchevarne 13, Yanson 8, Najnudel 8, Sosa 2, Rueda 14, López 7, Sáenz 4. DT: Andrés Malajovich Farruggia.

Superliga, zona 1

Caova 9-1

Temperley 8-2

Atalaya 8-1

Provincial 7-0

Regatas 6-5

Unión AS 5-5

Unión y P. 5-5

Fisherton 5-6

Newell’s 5-5

Atlantic 3-8

Ciclón 2-7

Calzada 2-9

Saladillo 0-11

Superliga, zona 2

El Tala 11-0

Sportsmen 9-1

Estudiantil 7-5

Náutico 7-4

Talleres 6-4

Echesortu 5-6

Tiro Suizo 5-5

Alumni 4-5

Libertad 4-7

Central 4-7

Gimnasia 4-7

América 2-9

Sp. Federal 1-9