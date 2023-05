El Tala cerró la fase regular con un triunfazo en Paraná y se ilusiona con subir un escalón

Enorme partido de El Tala, que ganó en la ruta justo a tiempo de cierre de fase regular. Fue 99 a 75 sobre Paracao en Paraná con 32 de Chiana, 19 de Cabrejas y 18 de Ríos. Terminó con marca de 7 ganados y 9 perdidos. Puede llegar a subir un escalón si ayudan los resultados.

El Tala ratificó en el final de la etapa clasificatoria que llega potenciado a los playoffs y concretó su primera victoria fuera de Rosario en la campaña. Lo hizo con otra muy buena tarea colectiva y puntos muy altos en sus figuras, Agustín Chiana, Santiago Cabrejas y Joaquín Ríos.

Paracao ya se había asegurado el tercer lugar, pero contó con todo su potencial salvo Román Rodríguez. Por razones personales no pudo estar Fernando Scalella en El Tala, reemplazado por Pedro Paz para este juego. El elenco de Juan Pablo Lupo llegó a 7 triunfos y si Caova le gana a Olimpia podrá subir un escalón e incluso tener localía en el play in.

La semana final de la fase regular ofrecerá partidos claves por las diferentes ubicaciones, ya que el martes a las 22 jugarán Provincial ante Santa Paula (107 a 73 el Rojo en la ida) por el número 1, el miércoles chocarán Sportsmen frente a Sionista (61-60 Sionista en la ida), el jueves Caova recibirá a Olimpia de Paraná y el viernes Almagro de Esperanza a Provincial.

GOLEO

PARACAO 75: Krapp 18, Pividori 0, Guzmán 0, Bros 10, Tomiozzo 6, Chorvat 2, Caminos 15, Sabatini 9, Borgogno 2, Brandolín 5, Sartori 8, Cian 0. DT: Alejandro Zilli.

EL TALA 99: Manuel Herrera 0, Argañaras 0, Sagardía 1, Paz 8, Castro 0, Cabrejas 19, Ríos 18, Verdaro 8, Stralla, Lucas Herrera 13, Ibars 0, Chiana 32. DT: Juan Pablo Lupo.

LA TABLA

Provincial 12-2

Santa Paula 11-4

Paracao 9-7

Almagro 7-8

Sionista 7-8

Sportsmen 7-8

El Tala 7-9

Olimpia 6-9

Caova 2-13

PLAYOFFS

LITORAL

Se jugará un primer play in cruzado entre zonas, a un partido con localía para el mejor ubicado el día 15 de mayo. Los cruces serán así:

Play in 1- 5° (zona 1) vs. 7° (zona 2)

Play in 2- 6° (zona 1) vs. 6° (zona 2)

Play in 3- 5° (zona 2) vs. 9° (zona 1)

Play in 4- 7° (zona 1) vs. 8° (zona 1).

Los ganadores pasan de ronda al segundo play in, para los cuales se integra a los terceros y cuartos de cada zona, también a un juego en casa del mejor posicionado. Jugarán de la siguiente manera, el 18 de mayo:

Play in 5- 3° (zona 2) vs. Ganador Play in 4.

Play in 6- 4° (zona 2) vs. Ganador Play in 1.

Play in 7- 3° (zona 1) vs. Ganador Play in 3.

Play in 8- 4° (zona 1) vs. Ganador Play in 2.

Tras la instancia de play in, los primeros y segundos de cada zona se integran a la postemporada y se da comienzo a los playoffs, a jugarse los días 21, 23 y 24 de mayo, con formato 1-2 y ventaja de localía al mejor ubicado. Los enfrentamientos se darán de esta forma: 1° (zona 1) vs. Ganador del play in 6, 2° (zona 1) vs. Ganador del play in 5, 1° (zona 2) vs. Ganador del play in 8 y 2° (zona 2) vs. Ganador del play in 7. Quienes se impongan pasan a playoffs inter conferencias.