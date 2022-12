El secretario general acusado de gastar la plata del gremio y usar la violencia para recuperar su lugar en el sindicato

Horario Fernando Boix, el ex secretario general del sindicato de Peones de Taxis cayó en desgracia tras una denuncia de uno de los miembros de la comisión a quién corrió de su cargo. La semana pasada se llevó a delante una audiencia preliminar donde la fiscalía adelantó que pedirá cinco años de cárcel para el ex mandamás de los taxistas por los delitos de administración fraudulenta, instigación a la extorsión y abuso de armas cuyo objetivo fueron las casas de los miembros de la comisión tras su suspensión.

Según uno de los testimonios, Boix impidió al tesorero hacer su labor a partir de abril del 2019 y gestionó a gusto y placer las arcas del sindicato donde gastó dinero de los afiliados. Dijo que la malversación mensual era cercana a los 300 mil pesos. Esto derivó en una suspensión preventiva y una reacción Boix.

Los fiscales contaron que se vinculó con Ariel Máximo “Guille” Cantero y varios de sus lugartenientes para amedrentar a varios integrantes de la comisión directiva. Hubo balas y amenazas. Les regaron a tiros los frentes de sus casas y de algunos familiares, a quienes les pidieron entregas de plata mensuales a cambio de no lastimarlos. El objetivo: recuperar la conducción del gremio, explicaron.

En su reemplazo quedo Horacio Yanotti que en una entrevista contó que Cachete Díaz era una especie de nexo entre el ex secretario y bandas armadas. En un primer momento el intermediario era otro que tras las amenazas se ofreció como intermediario. Relató que Boix recurría a este tipo de gente para amedrentar a todo el que fuera disidente.

El primer texto que le llegó del número telefónico de Boix decía “qué haces gordo trolo”… “dile a la prensa que el auto que tenes lo compraste con plata del SPT pedazo de hijo de puta, pero Dios se va a ocupar de vos forro, traidor. Nunca vas a poder dormir tranquilo y yo si”, relata la imputación.

También le dejaron mensajes escritos en su casa con la leyenda “gordo traidor vamos por su familia” y otra que decía “conocemos los movimientos de tu hija”.

Explicaron que el 15 de septiembre del 2019 Maximiliano Cachete Díaz llamó a Antonio Yanotti, entonces conductor del gremio y le dijo “Marcelo (en referencia a otro miembro de la comisión que hacia de nexo con ellos) no tiene nada más que ver en la intermediación de Los Monos y Horacio Boix” y le pidió plata a cambio de no matar a él, su familia u otros integrantes de la comisión directiva. La fiscalía dijo que esa comunicación se hizo por orden de Damián Escobar y Ariel Guille Cantero.

Dos días después Cachete Díaz se reunió en un bar con un integrante de la comisión directiva y le reiteró el pedido de un pago mensual a cambio de no hacerles daño ni a ellos ni a sus familias. La negativa al pedido generó una respuesta de Díaz “si no hay plata, hay balas”.

A ello le siguieron seis atentados con armas: El 26 de septiembre del 2019 contra la vivienda de Yanotti en zona sur. Para la fiscalía Fernando Morel tuvo por misión planificar y ejecutar seis hechos de abusos. Por este caso uno de los dos tiradores fue detenido y condenado en un juicio abreviado.

Ese mismo día pero un rato más tarde balearon la casa del secretario adjunto con el mismo objetivo, lo que se reiteró el 5 de octubre, 14 balazos impactaron en la propiedad.

Al día siguiente hubo un nuevo atentado contra la casa lindante de Yanotti, esta vez un adolescente disparó en cuatro oportunidades. En este caso otra persona que fue identificada como Nahuel Angel S. fue sindicada por verificar que no hubiera testigos ni personal policial en un destacamento cercano conocido como El Tanque.

El 19 de noviembre de 2019 dos ocupantes en una moto balearon en 16 oportunidades la casa de otro integrante de la comisión directiva del gremio. El último ataque fue el 11 de diciembre de 2019. Desde un auto atacaron la propiedad de otro dirigente y su familia.

Según el relato de Horacio Yanotti, quién quedó en el cargo tras la salida provisoria de Boix. El segundo dejo sin funciones al tesorero en abril del 2019 entonces el tesorero lo denunció por un gasto de 300 mil pesos mensuales.

La plata del sindicato

Según la fiscalía el monto de la malversación fue de algo más de 8 millones de pesos en el periodo que Boix fue secretario general, quién tenía un amplio poder de disposición sobre el patrimonio del gremio que le era ajeno y manejó y administró como propio con el que cubría gastos personales y se su círculo íntimo, usaba la tarjeta corporativa del sindicato.

Explicaron que dispuso de la plata de las cuotas que pagaban los afiliados y no había comprobantes respaldatorios de gastos, tampoco estaba la plata en las arcas del gremio. Además había facturas por reparación y mantenimiento de vehículos que no eran del patrimonio del sindicato como Jeep Cherokee y un Mercedes Benz C200, de éste último Boix tenía una cedula azul que lo autorizaba a conducirlo.

También detectaron facturas por compras en una casa de aberturas y había gastos personales que se cubrían con la tarjeta corporativa del gremio por casi 600 mil pesos. Para la fiscalía quebró el deber de fidelidad a los afiliados y a los integrantes de la gestión que habían confiado en el secretario.

Vínculo con Los Monos

Boix fue imputado junto a Ariel Guille Cantero, Carlos Damián Escobar, Maximiliano Cachete Díaz y Fernando Enano Morel por integrar una asociación ilícita. Para la fiscalía, a cargo de David Carizza, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, el grupo tuvo distintas particiones en múltiples maniobras extorsivas a integrantes del sindicato a requerimiento de Boix entre el 2 de septiembre de 2019 y el 6 de enero del 2020.

Contaron que el ex secretario había sido expulsado de la conducción por una denuncia de malversación de fondos y que en ese contexto se vinculó con la estructura criminal dirigida por Cantero con el objetivo de recuperar su lugar en el sindicato.

Guille Cantero desde su lugar de detención se comunicó con el Enano Morel a fines de 2019 y enero del 2020 para gestionar el regreso de Boix. En una conversación entre Guille Cantero y Morel el 11 de diciembre hablan del tema, contó la fiscalía.

Según la evidencia presentada Morel le dice a Guille “vite que vuele el viejo de nuevo”, Cantero le preguntó quién y Morel le dice Boix.

La charla sigue y Cantero comenta que el ex secretario había dicho que quería que lo acompañen cuando entre nuevamente al gremio y agrega “si, yo dije que me diga, que le decimos a Cachete que vamos con todos los guachos ahí y me dice deúultima para sacarlo a Diente y todo eso que está ahí de patovica. Yo le dije que vamos”.

La fiscalía agregó que también Carlos Toro Escobar desde su lugar de detención en Ezeiza gestionó recursos humanos y materiales para generar atentados con armas de fuego hacia las viviendas particulares de los integrantes de la nueva comisión directiva a fin de amedrentarlos.

En diez días continuará la audiencia preliminar, plazo en el que las partes seguirán con el tratamiento de salidas alternativas al juicio oral y público mientras Boix seguirá en prisión domiciliaria.