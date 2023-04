El rosarino Tomás Holder es el primer confirmado para el “Bailando 2023”

La información la dio Ángel De Brito en "LAM" contando que el ex participante de "Gran Hermano" rompería su contrato con Telefe para poder participar del programa que conducirá Marcelo Tinelli en América

El rosarino que salió primero de la casa de Gran Hermano y que volvió a entrar en las últimas semanas del certamen, Tomás Holder, es el primer nombre que suena fuerte para ser uno de los concursantes del Balando 2023 que Marcelo Tinelli conducirá por la pantalla de América. Así lo confirmó Ángel De Brito en su programa LAM.

Además y después de que el periodista de espectáculos diera la noticia, el mismo Holder publicó un video en su cuenta de Instagram dando la confirmación definitiva. “Estoy súper emocionado, no caigo todavía, no puedo creer esto. Es una oportunidad gigante que me está dando Marcelo, increíble. Estoy muy emocionado por todo el camino que recorrí, sabiendo que arranqué con TikTok, que al principio había muchas críticas”, dijo.

Y agregó: “Tengo la piel de gallina, no puedo hablar. Que un pibe del interior, de 22 años, esté hoy acá, es una locura. Se lo debo mucho a ustedes. Gracias Marcelo y a la gente de LAM que me banca. Espero que disfruten de este Bailando que va a estar muy bueno”.

El influencer se había hecho viral en los últimos días después de un intercambio de preguntas y respuestas con sus seguidores ya que ante la consulta de con qué personalidad del mundo del espectáculo le gustaría tener una relación, él contestó: “La China y romperle el psiquis”.

La afirmación, que hace referencia a la actriz Eugenia Suárez, conocida como La China y que actualmente forma parte de los títulos de los portales de noticias por su separación de Rusherking, despertó la indignación de muchos.