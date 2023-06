El rosarino Juan Baronio será titular en el debut Pumita ante Italia en el Mundial Juvenil

El tiempo de las pruebas ya quedó atrás, y se aproxima el momento más esperado: el debut mundialista. Luego del amistoso del pasado domingo ante Nueva Zelanda, en el cual se hicieron las últimas evaluaciones, Los Pumitas ya están listos para afrontar el primer compromiso en el Mundial Juvenil para Menores de 20 años que tiene como sede a Ciudad del Cabo, Sudáfrica. La función está pautada para el próximo sábado 24 frente a Italia desde las 6 (hora argentina). Entre los XV titulares estará el rosarino Juan Bautista Baronio (Jockey Club) y como suplente Valentino Dicapua (Duendes).

El head coach Álvaro Galindo eligió los jugadores que afrontarán esta vuelta a la competencia luego de tres temporadas sin actividad, y hará dos modificaciones (ambas en el pack) con respecto a los titulares que iniciaron el amistoso con los Junior All Blacks. En esta oportunidad estarán desde el kick-off el cordobés Federico Rolotti y el platense Felipe Bares. Los encuentros del seleccionado argentino se podrán seguir en vivo por Star+ y Espn.

El Head Coach de Los Pumitas, Álvaro Galindo, se refirió a la alineación elegida para el debut ante Italia: “Los 23 jugadores elegidos fueron los de mayor rendimiento en este último tiempo, con el mayor rodaje en lo que fue el juego en las franquicias que disputaron el Súper Rugby Américas. Además, con las posibles rotaciones que creemos que se pueden dar en el partido, podemos tener también un buen impacto en el segundo tiempo”.

Además, el entrenador tucumano detalló cómo fueron los entrenamientos durante la semana previa al debut en Sudáfrica: “Fueron de menor a mayor. Creciendo y aportando detalle a cada situación, tanto en ataque como en defensa y tratando de hacernos sólidos en la obtención. Tenemos un pack de forwards que puede dominar en esa faceta y puede tener buenas pelotas para después atacar”.

Por último, el ex Puma se refirió a las expectativas del plantel de cara a la participación en una nueva Copa del Mundo: “Las expectativas para el Mundial son muchas, no sólo de los jugadores, sino del staff mismo. El poder llevar adelante todo el juego, de ser realmente nosotros. Como decía antes, tener una sólida obtención que nos permita lanzar nuestro juego y que los jugadores jueguen avanzando. Mientras que en el momento que no la tengamos ser mucho más activos y presentes en los puntos de contacto. Ser sólidos ahí. Ahí creo que podemos desgastar al rival y fortalecernos nosotros”.

La alineación de Los Pumitas para la presentación en la Copa del Mundo de la categoría es la siguiente: Matías Medrano, Tomás Bartolini, Renzo Zanella, Efraín Elías, Federico Rolotti, Eliseo Chiavassa (Capitán), Felipe Bares, Benjamín Grondona, Nicolás Viola, Juan Bautista Baronio, Ignacio Lucero, Ernesto Guidice, Faustino Sánchez Valarolo, Mateo Soler y Benjamín Elizalde.

Y los suplentes: Valentino Minoyetti, Francisco Palazzi, Tomás Rapetti, Facundo García Hamilton, Aitor Bildosola, Agustín Moyano, Valentino Dicapua y Nicolás López González.