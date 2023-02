El rosarino Jero de la Fuente brilla en Francia y sueña con mantener a Perpignan en el Top 14

El ex Duendes, hoy capitán y figura del equipo catalán fue una de los destacados de la 18ª fecha del torneo francés. El back de Los Pumas apoyó un try en el triunfo sobre Pau que sacó al equipo de zona de descenso directo y además fue elegido en el XV ideal por Midi Olimpique. ¡Visca Perpigan!

“Lo difícil no es llegar, si no mantenerse”, reza el dicho popular. Y hoy más que nunca retumba en toda la región catalana del sur francés, porque a Perpignan le está costando mucho esta segunda temporada en el Top 14, la máxima categoría del rugby galo. El equipo en el que militan los rosarinos Jerónimo de la Fuente y Patricio Fernández, tras obtener el tercer triunfo consecutivo, logró salir de la zona de descenso directo para meterse en puesto de playoffs. Y para resaltar la victoria metió a tres jugadores dentro del XV ideal de la fecha, entre ellos el ex centro de Duendes.

Desde la suspensión de Mathieu Acebes, histórico jugador y capitán del elenco catalán, De la Fuente ha asumido el rol de líder, una responsabilidad que no le es extraña, ya que desde juveniles que cumple con esa función: lo hizo en Jaguares y en Los Pumas también fue portador de la cinta.

En la victoria de Perpignan sobre Pau por 49 a 29, rival directo en la pelea por no descender, De la Fuente fue una de las figuras de su equipo, autor de un try y de doce tackles, con lo cual fue el abanderado en el rubro defensivo, sin perder de vista que también participó activamente en la ofensiva.

El colega francés Raphaël Plancheron-Herault para Midi Olimpique presente en el triunfo de Perpignan sobre Pau escribió sobre el rosarino Jerónimo de la Fuente: “Los dirigentes catalanes pueden alegrarse de haber extendido a un jugador así. El capitán argentino mostró su clase en ambos lados del campo. Capaz de marcar de forma acrobática en el minuto 36 de juego, en un pase brillante de Lucas Dubois, excelente por el touch, también inició el primer try con un kick en la defensa de Pau que creó la brecha. Impecable defensivamente, con doce de trece tackles, estuvo en el horno y en el molino”.

Restan ocho fechas para cerrar la fase regular del torneo francés, para los catalanes serán ocho finales más, y también deberán mirar para arriba y abajo, porque en cierta medida no sólo depende de ellos, sino también que tanto de otros resultados.

Hoy las posiciones son las siguientes: Las posiciones: Toulouse 58, Stade Francais 51, Lyon 48, La Rochelle 47, Racing 92 46, Bayonne 45, Bordeaux 44, Toulon 43, Montpellier 39, Clermont 36, Castres y Pau 32, Perpignan 30 y Brive 26.

El camino de Perpignan para seguir siendo un Top es el siguiente: Bordeaux (V), Bayonne (L), Montpellier (L), Toulon (V), Racing 92 (L), Lyon (V), Toulouse (L) y Castres (V).

La muy buena actuación del rosarino y ex Duendes, le valió el pase para integrar el XV ideal de la 18ª fecha del Top 14, junto a otros argentinos y dos compañeros de Perpignan.

El equipo ideal de la fecha para Midi Olimpique fue el siguiente: Lekso Kaulashvili (Bordeaux), Facundo Bosch (Bayonne), Emerick Setiano (Toulon), Temo Mayanavanua (Lyon), Will Skelton (La Rochelle), Pierre Huguet (Bayonne), Yoan Tanga (La Rochelle), Facundo Isa (Toulon), Baptiste Serin (Toulon), Antoine Gibert (Racing 92), Madosh Tambwe (Bordeaux), Jerónimo de la Fuente (Perpignan), Josua Tuisova (Lyon), Lucas Dubois (Perpignan) y Tristán Tedder (Perpignan).