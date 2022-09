Números del Four Nations

El rosarino Emiliano Boffelli junto a Richie Mo’unga fueron los goleadores del Cuatro Naciones

El ex Duendes -wing de Los Pumas- y el apertura de los All Blacks acumularon 71 puntos a lo largo del Rugby Championship, convirtiéndose de esta manera en los artilleros del certamen del Hemisferio Sur. Emiliano en su nuevo rol de pateador acertó catorce penales y once conversiones y apoyó un try