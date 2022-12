El redituable plata o plomo: acusaron a joven por participar de la extorsión a un mecánico

A la víctima le exigieron durante todo el fin de semana el pago de 300 mil pesos para no hacerle daño. Hubo una entrega controlada este miércoles y el encargado de buscar el dinero quedó detenido y ahora imputado. Lo grave fue que el damnificado volvió a recibir amenazas por haber hecho la denuncia

Las extorsiones a comerciantes y familias comenzaron a incrementarse desde hace poco más de un año. Estos aprietes llamados “plata o plomo” luego de que en muchos casos dejaran escritos con esa leyenda, muchas veces son una especie de cuento del tío, pero otras las amenazas se traducen en balaceras contra los frentes de locales y viviendas. Se concreten o no, las víctimas quedan atrapadas en una especie de encrucijada, ya que paguen o no quedan a merced de nuevos aprietes. Este viernes se conoció un nuevo caso luego de un joven de 23 años fuera imputado por la extorsión a un mecánico, a quien le estuvieron exigiendo por cuatro días 300 mil pesos a cambio de no hacerle daño.

En la audiencia de este viernes, el fiscal del caso Federico Rébola le atribuyó al sospechoso, identificado como Juan Jonatan A., de 23 años, “haber participado junto a otras personas no identificadas en cuatro maniobras extorsivas a la víctima y su familia”.

El funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) describió que todo comenzó el sábado de la semana pasada alrededor de las 15 cuando la víctima recibió una llamada donde el interlocutor le exigió la entrega de 300 mil pesos bajo amenaza de muerte.

A las horas, volvió a recibir otra llamada que no atendió. Pasadas las 20 de ese sábado, al mecánico le llegó un mensaje de Whatsapp donde le reclamaban ese dinero. El apriete se volvió más serio porque en la comunicación le detallaron algunos de sus movimientos. A las 16 del domingo volvió a recibir otro mensaje de texto.

El damnificado hizo la denuncia y el fiscal Rébola ordenó medidas al personal de la Brigada Especial de Balaceras de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Así, los pesquisas se hicieron pasar por la víctima y se comunicaron alrededor de las 19 del lunes pasado por Whatsapp con los extorsionadores.

“Se pactó la entrega de dinero para este miércoles en inmediaciones de bulevar Seguí y Felipe Moré”, explicaron los pesquisas.

El intercambio se hizo a las 16.26 cuando un ciclista llegó al punto de encuentro para recoger el dinero en el barrio Vía Honda y fue detenido. Sólo tenía un celular.

La pesadilla para la víctima no terminó ahí, ya que no pasaron ni dos minutos que a las 16.28 le llegó un mensaje “manifestándole amenazas de muerte atento al aviso a las autoridades”, describieron los voceros judiciales.

Tras describir el caso, el fiscal pidió imputar al joven como coautor del delito de extorsión. El juez Pablo Pinto aceptó la acusación y le dictó la prisión preventiva por el plazo de ley.