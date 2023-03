El punto vale: Newell’s reaccionó a tiempo y rescató un empate ante Colón

La Lepra estaba en desventaja tras un gol de pelota parada, pero no se resignó y logró emparejar el marcador con un cabezazo del paraguayo Recalde. Lucas Hoyos fue la gran figura de la noche con atajadas decisivas, en especial un penal a Benítez con el partido 1-1

Newell’s no puede ganar fuera del Coloso, pero el empate 1-1 ante Colón no cayó tan mal. Con las dificultades que tiene aún el equipo de Heinze para sumar cuando sale de Rosario, traerse un punto de Santa Fe tras estar en desventaja y con un penal atajado no es poco. Aunque obliga a seguir sumando fuerte en el Parque, donde se viene San Lorenzo.

Un córner bien tirado, una marca en zona que no funcionó, un cabezazo de Ibáñez preciso a la red. La fórmula de Colón fue sencilla. Y a los 16 minutos desbarató un buen inicio de Newell’s en el partido.

La Lepra se plantó bien en el arranque, manejó la pelota y amenazó con lastimar por el lado de Brian Aguirre. Incluso tuvo un mano a mano de Jorge Recalde, pero el paraguayo arrancó tan lejos del área que se fue quedando sin aire y decidió rematar potente ante un Chicco que estaba bien parado y tapó sin problemas.

Todo el esfuerzo por estar en control de partido se dilapidó con el gol de córner de Colón. Esta vez Newell’s probó su propia medicina. La pelota parada, esa llave que la Lepra siempre tiene a mano para resolver su anemia en ataque, ahora fue un ‘upper cut’ que lo tiró a la lona.

Con mucho partido por delante, el equipo de Heinze intentó mostrarse entero. Y con algunos chispazos de Ferreira y algunas corridas de Sordo, Aguirre y Pittón, se acercó con peligro a Chicco. Un remate de Pittón, una pelota donde Aguirre dudó en el área chica y algunos amagues de Ferreira dejaron sensación de paridad en el juego. Pero el resultado en el entretiempo tuvo a la Lepra en desventaja, que pudo ser mayor si Ditta no aparece en la línea ante un remate débil de Benítez.

En el segundo tiempo ambos se entusiasmaron. Newell’s entendió que debía ser protagonista, fiel al estilo de Heinze, y buscó cómo llegar a la igualdad. Y se expuso atrás, donde las corridas de Pierotti y Benítez enseguida fueron un problema.

El problema de Newell’s pasó por la lejanía de Recalde del área, al paraguayo le gusta tener contacto con la pelota y el equipo pierde referencia de área. Por eso costó darle valor a las subidas de Aguirre o algún desborde de Sordo.

Colón perdonó, y Newell’s entendió que podía ser una señal del partido. En dos minutos, Hoyos le tapó un mano a mano a Benítez y un remate rasante a Arrúa. El local dejó a la Lepra con vida y la Lepra se levantó y fue a buscar lo que le ofrecieron.

Gorosito movió piezas, rearmó línea de cuatro atrás, y mientras todos se acomodaban, Newell’s sacó provecho. Centro de Pittón y Recalde, en posición de nueve, metió un cabezazo con sello paraguayo. Uno a uno, partido abierto.

Mientras la Lepra disfrutaba del buen momento anímico del partido, tras una pelota parada en contra, Benítez apareció muy sólo y Pablo Pérez le cometió un tonto penal. ¿Otra vez a remar? No, Hoyos metió un atajadón ante el remate de Benítez, quien falló también en el rebote. Todo igual, final abierto.

Con tanto esfuerzo por empatar, con tanto sufrimiento, a Newell’s el empate le empezó a caer simpático. Y si bien no se resignó nunca a atacar, le faltó claridad para conseguir algo más. Al fin y al cabo, la igualdad esta vez no se vio tan mal.