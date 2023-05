El programa “Un tiro al aire” celebra 16 años de radio en una noche a puro rock

Marcelo Mogetta se destaca por su ferviente pasión por el rock, y desde hace 16 años está al frente de Un tiro al aire, el ciclo radial que se emite de lunes a viernes, de 21 a 22, por LT8. Y como cada aniversario merece ser celebrado, Mogetta no dudó un segundo en hacer un clásico: la radio en vivo para cada cumpleaños del envío. Es por eso que contará en el encuentro en la Sala Lavardén con la presencia de Ike Parodi y Los Picantes y Bonzo Morelli Trío para esta fiesta musical y radial para las y los oyentes de la primera hora y para quienes pasen por la Lavardén a disfrutar de estos artistas de renombre en la ciudad. “Un tiro al aire me llena de orgullo y más al poder celebrar un nuevo cumpleaños en compañía de los oyentes y disfrutando de la música de artistas de nuestra ciudad. Jamás duré 16 años con ningún programa de radio y tampoco creo que dure mucho más”, dijo Mogetta entre risas al adelantar a El Ciudadano cómo será el festejo de este jueves.

Respecto a los artistas elegidos para este nuevo aniversario, sostuvo: “Ike y Bonzo son dos tipos que admiro musical y humanamente y ya han participado de cumples anteriores o de radios en vivo que organizaba en Berlín, por ejemplo, aunque con diferentes formaciones. Siempre invité amigos, tipos que me cultivaron y educaron musicalmente como Willy Quiroga, Ciro Fogliatta, el Tano Marciello, Miguel Botafogo o La Mississippi. Y de acá la lista es interminable, el Ninja Miretto, el Larva Bruscia, Coki Debernardi o Perro Suizo, La Bolsa, todos ellos en algún momento participaron de algún cumple o de alguna radio en vivo y les estoy tremendamente agradecido”.

Por otro lado, y en miras del crecimiento de nuevos medios de comunicación, como el streaming, en especial en las nuevas generaciones, Marcelo sigue firme creyendo en la vigencia de la radio. “La radio viene sobreviviendo desde hace cien años a la aparición de todo tipo de tecnología, ahora se llaman plataformas. Yo creo que contribuyen a multiplicar el mensaje, también a que se diversifique la oferta, pero la radio siempre va a seguir de pie, siempre existirá una persona que tenga algo para decir y otra con una necesidad de escuchar una respuesta, una entrevista, un saludo, algo”, remarcó sobre el medio en el que si bien trabaja desde hace de veinte años, lleva 16 con su programa, propuesta que cuenta en su haber con varias nominaciones y premios incluida la postulación como mejor programa de entretenimiento para el Martín Fierro de Aptra.

Si bien reconoció que “cada vez se escucha menos radio” de la manera convencional, en un aparato con una ruedita que sintonice el dial, Mogetta supo hacer sobrevivir el programa con “un estilo disparatado, donde lo mejor de la música nacional e internacional cumplen un papel destacado”, según planteó.

Por otro lado, en un año electoral, en donde bandas como La Bersuit pusieron freno al uso de sus canciones para las campañas electorales (en el caso de Milei con el tema “Se viene”), Mogetta también hizo alusión a la burla que realizó Robert Smith, de The Cure, sobre la coronación del Rey Carlos III. “Más allá de elecciones creo que el rock debe estar para incomodar, cuestionar y tener una capacidad crítica, visibilizar problemáticas a veces ocultadas adrede. Robert Smith criticó a su realeza y realmente seguir manteniendo esos parásitos disfrazados de monarcas a esta altura del siglo 21, por lo menos atrasa. Nosotros tenemos realidades bastante más cercanas y no me pongo a pensar quién sería nuestro Robert Smith, allá él. Tenemos una mente brillante como Charly García, por ejemplo, como el Indio Solari por citar algunos y prefiero privilegiar y valorar nuestros artistas. Por otra parte, teniendo un Milei que es una burla de sí mismo, ¿para qué hace falta una parodia?”, dijo.

Para finalizar, aseguró que la noche de este jueves “va a ser imperdible e impostergable y quien falte será automáticamente excluido del Padrón de Oyentes”, advirtió entre risas. “El cumple de un programa de radio que sirve como excusa para disfrutar de la música generada por artistas de nuestra ciudad en un ámbito bellísimo como la Sala Lavardén, no hay excusas para quedar fuera”, concluyó.

Para agendar

El festejo por los dieciséis años de Un tiro al aire tendrá lugar este jueves, desde las 21, en la Sala Lavardén, de Mendoza y Sarmiento. Las entradas, desde 1500 pesos, se pueden obtener en boletería y en entradaslavarden.com