El programa del Pre Federal, que tendrá fecha extendida de viernes a martes

El duelo entre Caova y El Tala se destaca este viernes en el programa de juego de la fecha del Pre Federal que se extenderá hasta el martes. Este viernes serán visitantes Echesortu, Náutico, Temperley, Talleres de Arroyo Seco y Gimnasia.

Por la zona 1 se llevará a cabo la fecha 6, por la que jugarán el viernes a las 21.30 Caova ante El Tala y el martes a las 21.30 se medirán Provincial ante Sportsmen Unidos. Defensores de Villa Ramallo le ganará puntos a Atalaya, sancionado para el Pre Federal.

Mientras tanto, por la zona 2 será la fecha 5 y se medirán el viernes a las 21 Regatas de San Nicolás vs. Echesortu y a las 21.30 Almagro de Esperanza vs. Náutico y Belgrano de San Nicolás vs. Temperley.

En el grupo 3 será la fecha 5 y jugarán el viernes a las 21 Comunicaciones de Pergamino vs. Talleres de Arroyo Seco y Somisa vs. Gimnasia. El domingo 19.30 lo harán Sacachispas vs. Santa Paula.