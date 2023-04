El programa de un jueves de Rosarina que trae Superliga, Primera B y femenino

En la elite local jugarán Atalaya vs. Caova y Sportsmen vs. Echesortu. Por la B se medirán Atlantic vs. Red Star y en el Femenino lo harán Maciel vs. Ben Hur y Talleres vs. Temperley

La cartelera del básquet rosarino tendrá este jueves propuestas que incluyen desde Superliga a Primera B, con una buena dosis de Femenino.

En la máxima categoría local habrá dos verdaderos partidazos desde las 21, ya que en el pendiente de la tercera fecha de la zona 1 se medirán Atalaya (2-0) frente a Caova (2-0) en duelo de invictos, y en el grupo 2 jugarán por la quinta jornada Sportsmen Unidos (2-1) con Echesortu (3-1).

Y en la Primera B se medirán a partir de las 21.30 Atlantic Sportsmen B frente a Red Star de San Lorenzo por la jornada 4 de la zona 1.

Por su parte, por la tercera jornada del Femenino, este jueves desde las 21.30 Maciel será local ante Ben Hur y Talleres de Villa Gobernador Gálvez enfrentará a Ben Hur. El viernes será el turno para Regatas de San Nicolás ante Atalaya y el lunes chocarán Central con Unión de Arroyo Seco.

Programa del viernes

El viernes tendrá por la zona 1 de la Superliga a Unión y Progreso vs. Temperley, Atlantic Sportsmen vs. Unión de Arroyo Seco, Saladillo vs. Atlético Fisherton y Regatas vs. Newell’s. El domingo chocarán Ciclón vs. Calzada y Provincial vs. Caova.

En el grupo 2 este viernes se medirán Alumni de Casilda vs. Libertad, Sportivo América vs. Sportivo Federal, y Náutico vs. Tiro Suizo. Para el domingo quedaron El Tala vs. Gimnasia y Los Rosarinos Estudiantil vs. Rosario Central.

En la primera B se enfrentarán este viernes por el grupo 1 Independiente de Ricardone vs. San Telmo de Funes, Puerto San Martín vs. Ben Hur y Fortín Barracas vs. Edison. Para el domingo quedó Atalaya B vs. Gimnasia B.

Y por la zona 2 este viernes jugarán Universitario vs. Provincial B, Servando Bayo vs. Náutico B y Gimnasia C vs. Maciel. El lunes jugarán Talleres de Villa Gobernador Gálvez vs. Echesortu B y El Tala B vs. Paganini Alumni de Granadero Baigorria.