El postulante rechazado para conducir la Defensoría Regional cuestionó la decisión de la Legislatura

El actual defensor público de la ciudad de Rosario, Gonzalo Armas, se expresó a través de su cuenta de Twitter tras haber sido rechazado por la Asamblea Legislativa para conducir la Defensoría Regional. El hombre elegido por el gobernador Omar Perotti dijo: “Es difícil pensar en un Estado que me paga para que defienda pero es quien luego me reprocha lo haga”.

El jueves la Asamblea Legislativa de Santa Fe, integrada por la totalidad de diputados y senadores provinciales, se reunió para tratar los 12 pliegos enviados por el Poder Ejecutivo. El día anterior, la Comisión de Acuerdos Constitucionales de la Legislatura había producido dictámenes favorables para la mayoría de los postulantes, pero dos de los pliegos fueron rechazados.

Se trata de Orlando Toniolo, propuesto como fiscal regional de Rafaela, y de Gonzalo Armas, propuesto como defensor regional de Rosario. En el primer caso, 40 legisladores votaron a favor de rechazar el pliego, 13 en contra de hacerlo y hubo 10 abstenciones. En el segundo, la votación fue más ceñida, hubo 33 votos a favor de rechazarlo y 30 votos que lo apoyaron.

Luego de un largo y dificultoso camino, se terminaron los concursos en los que decidí participar. Podría decir que el esfuerzo valió la pena aun cuando el resultado final haya sido quedar ternado en uno y rechazado por la asamblea el otro — Gonzalo Armas (@gjarmas) April 14, 2023

Armas había sido elegido por el gobernador santafesino para conducir la Defensoría Regional de Rosario Tras el hecho, el postulante se refirió al asunto en sus redes sociales cuestionando la dilación del concurso y el “lobby judicial” y denunció “operetas mediáticas, los golpes bajos y las operaciones”.

En la situación de Gonzalo Armas hubo desacuerdos políticos. El frente de frentes votó dividido, pero una mayoría de diputados socialistas y radicales del NEO rechazaron su pliego. Se sumaron al rechazo los legisladores del PDP y el bloque de diputados liderado por Walter Ghione.

“Luego de un largo y dificultoso camino, se terminaron los concursos en los que decidí participar. Podría decir que el esfuerzo valió la pena aún cuando el resultado final haya sido quedar ternado en uno y rechazado por la asamblea el otro”, inició Armas su hilo de tuits este viernes por la mañana.

“Las operetas mediáticas, los golpes bajos, las operaciones, falsedades forman parte de un tortuoso mundo al que no me gusta pertenecer, pero al que sabía me exponía cuando decidí emprender el camino”, dijo y continuó: “Tengo para mí la consternación de cuestiones de difícil explicación. Es difícil pensar en un Estado que me paga para que defienda pero es quien luego me reprocha que lo haga. Del mismo modo, como explicar un tema patrimonial personal donde no alcanzo a entender irregularidad”.

El defensor público también escribió: “En definitiva, lo que se trató es la visibilización de los poderes que se sienten cotidianamente en los tribunales, pero cuya tangibilidad se revelan en el ámbito legislativo. Lobby judicial que se llama. Eso y no otra cosa es lo que prospero. Por eso digo que, algunos candidatos/as que luego hablan de república, honestidad, transparencia, no enarbolan sus discursos en su quehacer. Ellos/as son quienes organizan esas operaciones falsas. Por ello es difícil creerles”.

Armas agradeció a la Dra. Balangione y al gobernador Omar Perotti por haber confiado en él para el cargo. “Después, infinidad de agradecimientos para mucha gente, algunos fueron incluso más allá lo que hubiese esperado. Ni hablar de la familia que es la que tiene que bancar la parada. También un especial agradecimiento a los 30 legisladores que confiaron en mi persona para llevar adelante el cargo de Defensor Regional de Rosario al que, creo, estaba preparado”, concluyó.