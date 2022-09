“El policial es el género literario que con mayor precisión permite contar una sociedad”

Guadalupe Carmona

El periodista y escritor Reynaldo Sietecase presentó en la Feria del Libro la reedición de su novela “Un crimen argentino”, en la que ficcionaliza un estremecedor caso real ocurrido en Rosario en 1980. Sobre su escritura, el rol del género y su reciente adaptación al cine habló con este medio

Reynaldo Sietecase visitó la 24° Feria del Libro de Rosario para presentar su libro Un crimen argentino, una obra que el escritor y periodista publicó en 2002 pero se reeditó este año en razón de su adaptación y estreno en cines el pasado mes de agosto. “El policial te permite contar una sociedad”, definió el autor.

Un crimen argentino, de Reynaldo Sietecase, fue publicado hace exactamente 20 años, en 2002. El libro cuenta la historia de un homicidio brutal cometido en la ciudad de Rosario en diciembre de 1980. “El abogado Mariano Márquez decide ejecutar su versión del crimen perfecto. Organiza el secuestro extorsivo de un importante empresario y, para alcanzar la impunidad, imita el terror impuesto por el régimen militar: sin cuerpo no hay delito”, recita la sinopsis.

“Había un clima de época, era plena dictadura militar”, explicó el escritor en relación al contexto en que ocurrió el crimen. “Es un hecho que tuvo mucha significación en Rosario, desde entonces para acá porque tiene características muy particulares, a mí siempre me llamó la atención el hecho de que este asesino había matado como mataba la dictadura militar, desapareciendo cuerpos”, manifestó Sietecase.

Una historia de novela

El periodista contó cómo es que llegó a dar con la historia y por qué decidió llevarla al lenguaje de la ficción: “Yo era periodista de Rosario 12 y fui a cubrir un motín en Coronda; en un momento tomé contacto con el asesino y tuve esa historia dando vueltas en mi cabeza hasta que una vez hablando con Tomás Eloy Martínez, a partir de un taller de narración periodística, terminé escribiéndolo. Tomás me sugirió que podía haber una novela ahí y no solo un texto periodístico”.

Sobre si tuvo que hacer una investigación periodística antes de ficcionar el caso, Sietecase explicó: “Es una novela pero es producto de la investigación periodística. Tuve acceso al expediente, hice una cantidad enorme de entrevistas. Decidí no hacer un libro de no ficción y elegir el camino de la novela porque era el que más me interesaba en ese momento. La historia daba para una novela por lo singular, por lo distinto”.

En esa misma línea, Sietecase añadió: “Si hacés una no ficción no podés imaginar, no podés inventar personajes. El contrato de lectura es distinto, es como con alguien que lee un diario, está constreñido a la verdad de los hechos. En la novela lo que tenés, por más que vos trabajes sobre un hecho real, es la libertad de poder escribir e imaginar diálogos, situaciones, el lector sabe que vos ahí estás haciendo literatura, no estás contando directamente lo que pasó”.

Una historia de película

El libro fue adaptado y llevado a la pantalla grande de la mano del director Lucas Combina. La película Un crimen argentino cuenta con las actuaciones de Darío Grandinetti, Matías Mayer, Nicolás Francella, Luis Luque, Malena Sánchez y Rita Cortese, entre otros.

Sietecase relató cómo fue ese proceso de adaptación y pasaje al lenguaje cinematográfico: “El libro estuvo varias veces por llevarse la pantalla y no se daba. Desde 2006 estaba detrás de esto otro rosarino, Juan Pablo Buscarini, uno de los socios de Pampa Films. Él me decía «lo quiero hacer porque es un hecho con el que yo crecí, daba vueltas en el boca a boca de mi familia», igual que me pasaba a mí. Finalmente logró la financiación para llevarlo al cine con una empresa tan grande como Warner”.

“Yo siempre esa fantasía la tenía latente, mucha gente me decía «esto es una película»”, comentó Sietecase, y agregó: “Todo fue redondo, se filmó en Rosario, en los lugares donde ocurrió, con participación de mucha gente de la ciudad”.

En relación al guion, explicó que “si bien tiene mucha libertad la versión cinematográfica en relación al libro, no traiciona la historia central ni los personajes, que es lo más importante”.

El género policial: un retrato

Para Reynaldo Sietecase el género policial es un retrato. El periodista comentó que en la historia de Un crimen argentino queda plasmado este rol de la violencia como una manifestación “instalada en las sociedades capitalistas”. “Creo que el policial es el género literario que con mayor precisión permite contar esos fenómenos, contar una sociedad. Es raro que el policial no esté reflejando qué pasa con la policía, qué pasa con el poder económico, qué pasa con la corrupción”, afirmó.

En relación a las dos pasiones que gobiernan su vida, el autor manifestó: “Son cosas distintas, yo suelo decir que en mí conviven la bella y la bestia, literatura y periodismo. Desde muy chico yo ya era escritor, o por lo menos escribía antes de soñar con ser periodista. Yo vengo de hacer revistas literarias, de formar parte de grupos literarios”.

“Después el periodismo me permitió la posibilidad de estar en ese registro de contar, creo que eso une las dos cosas, el interés por contar”, concluyó.