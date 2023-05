El plan perfecto, la ejecución ideal y la pieza que le faltaba: El Tala tuvo su noche soñada

Un gran plan, una notable ejecución, una actuación sólida y una victoria inobjetable. Justo a tiempo, El Tala jugó el mejor partido de la temporada y halló la pieza que le faltaba para ser definitivamente competitivo en la Liga Federal.

Joaquín Ríos tuvo un fantástico debut, en modo jugador franquicia para generar el desequilibrio necesario en ofensiva que rubricó el gran trabajo defensivo del equipo de Juan Pablo Lupo, que por momentos borró a Almagro de Esperanza del rectángulo, revirtió la desventaja de 19 que traía de la ida y armó un tremendo lío en la tabla de los que pugnan por la cuarta colocación.

El Tala negó espacios, tuvo una transición a defensa casi perfecta y altísima concentración en las coberturas de Collomb y Strack para sacarlos del ritmo que les gusta. Los visitantes nunca estuvieron cómodos, jugaron obligados al límite de los 24 segundos y, como el tiro de tres no entró en la primera parte, dependieron de los arrestos individuales.

El Tala tampoco tuvo gol exterior en el primer período, pero manejó el partido desde todos los aspectos, aunque sin poder sacar grandes diferencias. Fue en el segundo parcial en el que aparecieron las bombas y tanto Ríos como Tato Chiana se adueñaron del goleo. Almagro respondió con Riquelme encendido, pero no tuvo fluidez como para equiparar el trámite. El Tala ya había construido la ventaja (50 a 36) y la justificaba con buen juego.

En el segundo parcial el partido se terminó de romper, con goleo repartido y máxima de 26 contra la defensa de zona para reducir a Almagro a la imagen de un equipo resignado.

En embargo, allí comenzó otro partido, porque los visitantes se focalizaron en defender los 19 tantos de renta logrados en la ida (por un hipotético empate de posiciones) y El Tala en quedarse con el combo completo.

El orgullo de Almagro se tradujo en presión, triples y lucha, pero Chiana (31) completó una noche magnífica a puro gol y Ríos (27) decoró su debut con otro triple para cerrar el partido.

Justo a tiempo, El Tala encontró la pieza que le faltaba y buscará acomodarse lo mejor posible en la tabla. Y ahora que venga el que quiera.

SÍNTESIS

EL TALA 100: Lucas Herrera 6, Joaquín Ríos 27, Fernando Scalella 14, Santiago Cabrejas 15, Agustín Chiana 31 (fi), Manuel Herrera 0, Simón Sagardía 5, Gerónimo Verdaro 2. DT: Juan Pablo Lupo.

ALMAGRO 74: Diego Collomb 16, Leo Strack 17, Rodrigo Riquelme 17, Federico Pfeiffer 2, Martín Barlasina 4 (fi), Matías Felcaro 4, Enzo Durigón 14, Valentín Depetris 0. DT: Leo Spies.

ESTADIO: El Tala

ÁRBITROS: Marcelo Varela y Nahuel Marín

PARCIALES: 16/14, 50/36 y 74/53

LA TABLA

Provincial 12-2

Santa Paula 11-4

Paracao 9-6

Almagro 7-8

Olimpia 6-8

Sionista 6-8

Sportsmen 6-8

El Tala 6-9

Caova 2-12

PLAYOFFS

LITORAL

Se jugará un primer play in cruzado entre zonas, a un partido con localía para el mejor ubicado el día 15 de mayo. Los cruces serán así:

Play in 1- 5° (zona 1) vs. 7° (zona 2)

Play in 2- 6° (zona 1) vs. 6° (zona 2)

Play in 3- 5° (zona 2) vs. 9° (zona 1)

Play in 4- 7° (zona 1) vs. 8° (zona 1).

Los ganadores pasan de ronda al segundo play in, para los cuales se integra a los terceros y cuartos de cada zona, también a un juego en casa del mejor posicionado. Jugarán de la siguiente manera, el 18 de mayo:

Play in 5- 3° (zona 2) vs. Ganador Play in 4.

Play in 6- 4° (zona 2) vs. Ganador Play in 1.

Play in 7- 3° (zona 1) vs. Ganador Play in 3.

Play in 8- 4° (zona 1) vs. Ganador Play in 2.

Tras la instancia de play in, los primeros y segundos de cada zona se integran a la postemporada y se da comienzo a los playoffs, a jugarse los días 21, 23 y 24 de mayo, con formato 1-2 y ventaja de localía al mejor ubicado. Los enfrentamientos se darán de esta forma: 1° (zona 1) vs. Ganador del play in 6, 2° (zona 1) vs. Ganador del play in 5, 1° (zona 2) vs. Ganador del play in 8 y 2° (zona 2) vs. Ganador del play in 7. Quienes se impongan pasan a playoffs inter conferencias.