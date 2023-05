El piloto rosarino Morelli gritó bicampeón argentino 2023

El deportista rosarino Leonel Morelli sigue cosechando logros. El pasado fin de semana el piloto se coronó bicampeón argentino 2023 de motonáutica, al imponerse en la última fecha del certamen que se desarrolló en Uruguay. La competencia se disputó sábado y domingo con la participación de más de 40 participantes en las categorías motos de agua y jet ski.

El rosarino defendió los colores de Argentina en las categorías Moto Turbo Stock y Moto Turbo Open. Sus oponentes más fuertes fueron Martín Barbero (Uruguay), Federico Hotchmann (Uruguay) y Emilio Pino (Chile).

Morelli se quedó con el título en las dos categorías en las que corrió, donde se disputaron el campeonato de circuito de boyas, que sumando los puntos pudo lograr el bicampeonato argentino, lo que lleva al motonauta a ser el deportista argentino más destacado en este deporte.

Con más de 15 equipos presentes, Morelli se posicionó en 2º lugar en la divisional Moto Turbo Open, que terminó adjudicándose el chileno Emilio Pino. Aunque le alcanzó para ganar el torneo. El organizador del evento fue el uruguayo Bruno Casa, perteneciente a la Federación Cosud.

Morelli, quien había culminado su temporada en la motonáutica, finalmente fue convocado por la Cosud ya que tenía posibilidades de ser campeón argentino si lograba cierta cantidad de puntos en las dos categorías. Y lo consiguió.

Es que el piloto mundialista y campeón sudamericano se quedó por primera vez a lo largo de su carrera con un bicampeonato argentino, cerrando así una temporada más que buena, pues en octubre de 2022 ganó las dos categorías en el Argentino disputado en Formosa; en noviembre del mismo año se impuso en el Mundial de Endurance en Brasil; en febrero de 2023 celebró en Chile y en marzo ganó la fecha del Campeonato Uruguayo. Y ahora cerró su temporada logrando las dos categorías del Argentino.

“Estoy muy feliz. Cerrar ahora la temporada siendo doble campeón nacional no me lo esperaba, es más no sabía que estaba ahí arriba en cuanto a los puntos, no soy de mirar los puntos, pero cuando me avisaron ahí sí me interesó saber qué pasaba”, expresó Morelli.

Y agregó: “Contento porque nos pudimos reponer cuando la moto se rompió el sábado en la segunda carrera de cuatro y con la ayuda Isma Banfi y de Emilio Pino, que es rival mío, pudimos dejar la moto andando para terminar, y al final poder celebrar el bicampeonato argentino”.