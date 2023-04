El Hincha

Futuro albiceleste

El pibe récord: Facundo Buonanotte rompió la marca de Garnacho en Inglaterra

El ex Rosario Central anotó en la derrota del Brighton y se transformó en el jugador argentino más joven en convertir en la Premier League, marca que tenía el delantero del Manchester United. Ambos futbolistas aspiran a jugar el Mundial Sub 20, aunque sus clubes no quieren cederlos