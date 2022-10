El papa Francisco advirtió a los seminaristas: el vicio de la pornografía “debilita el alma”

El papa Francisco advirtió a los seminaristas sobre cómo el vicio de la pornografía digital “debilita el corazón sacerdotal”, en el marco de un encuentro con estudiantes que cursan en Roma durante el cual advirtió que es consciente de que afecta incluso a sacerdotes y religiosas.

El Sumo Pontífice subrayó que es importante que seminaristas y sacerdotes tengan mucho cuidado con la “tentación de la pornografía digital” porque “debilita el alma”.

“Queridos hermanos, tengan cuidado con esto. El corazón puro, el corazón que recibe a Jesús todos los días, no puede recibir esta información pornográfica. Y si desde tu celular puedes borrar esto, bórralo, así no tendrás la tentación a la mano. Y si no puedes eliminarlo, protégete adecuadamente para que no tengas acceso a esto. Te digo, debilita el alma”, expresó

Un “vicio” que afecta a sacerdotes y religiosas

El Papa Francisco explicó en el Aula Pablo VI que quería sacar a relucir el problema de la pornografía porque “es un vicio que tiene tanta gente, tantos laicos, tantas laicas, e incluso sacerdotes y religiosas”.

Agregó que no solo estaba hablando de “pornografía criminal, como el abuso infantil”, sino de lo que algunas personas podrían llamar “pornografía ‘normal'”: “El diablo entra por ahí. Debilita el corazón sacerdotal”, repitió el Papa.

El alto dignatario de la Iglesia Católica habló a los seminaristas en el Aula Pablo VI del Vaticano.

El Papa Francisco mencionó la pornografía al responder a 10 preguntas de los seminaristas que van desde la dirección espiritual y la formación sacerdotal hasta la guerra en Ucrania.

El Catecismo de la Iglesia Católica describe la pornografía como “una ofensa grave” que “sumerge a todos los que están involucrados en la ilusión de un mundo de fantasía”, lesiona la dignidad de sus participantes y “pervierte el acto conyugal, la entrega íntima de los cónyuges a El uno al otro.”

Se fundaron muchos ministerios católicos para ayudar a las personas que luchan contra la adicción a la pornografía, incluidos Integrity Restored , Strive: 21-Day Porn Detox , Reclaim Sexual Health , Covenant Eyes y Victory App, publicó este jueves el sitio Vatican News.