“El ministro de Justicia no se entera que en Ezeiza está Granthon y ordena crímenes desde la cárcel”

“Nosotros no fabricamos drogas y armas, no somos productores, somos logísticamente marcados en la circulación de una economía ilegal. No jodan con que todo es problema de Rosario”, planteó hoy el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

El mandatario local analizó en diálogo con la emisora local LT8 la situación de la ciudad respecto de la violencia urbana y la inseguridad y el cierre de año con 287 homicidios. En ese sentido, el intendente remarcó que en el último tiempo se dio un cambio “en la composición” de esos hechos, más allá de la cifra.

“La ciudad tiene un fenómeno de la violencia muy ligado a la economía del narcotráfico. No solamente superamos la cifra sino que es diferente la composición. En otros años había un gran componente de conflictos interpersonales que se resolvían con armas, hoy estamos hablando de hechos que se producen por el enfrentamiento entre bandas”, analizó.

En esa misma línea agregó que esos hechos se producen solo “en un 13 % del territorio de la ciudad y en un 90 % son ordenados desde las cárceles”.

“Al ministro de Justicia de la Nación (Martín Soria) no lo escuché nunca hablar de Rosario. No se entera de que en Ezeiza está Rodríguez Granthon y ordena los crímenes desde la prisión”, remarcó en referencia al sindicado líder narco que tiene bajo su control zonas como Vía Honda, donde han ocurrido muchos hechos violentos a lo largo de 2022.

“En la Argentina se disolvió la inteligencia criminal penitenciara. Adentro de las cárceles no se hace inteligencia. Va más allá de por qué tienen celulares, no es solamente que pueden hablar, es que nadie escucha lo que hablan. Ese es el absurdo mayor, que se ordenen crímenes desde las cárceles”, insistió Javkin.

Respecto de su rol como intendente en relación a esta problemática, volvió a pedir tener la posibilidad de elegir los jefes policiales. “Necesitamos que la policía conozca el territorio, que los intendentes elijamos los jefes. No queremos una policía municipal, sino que me dejen aunque sea remover jefes. De lo que sucede en el territorio los que más conocemos somos los que estamos ahí, quiero que me dejen ser jefe del territorio”, expresó.

Asimismo destaco que los problemas de seguridad en Rosario relacionados a las economías ilegales no deberían analizarse de manera independiente a lo que ocurre en el resto del país. “Uno defiende a Rosario porque es injusto lo que le hacen a la ciudad. Acá nadie niega nada, pero a Rosario llegan las drogas y las armas, nosotros no fabricamos ni droga sin armas, no somos productores. Somos logísticamente marcados en la circulación de una economía ilegal, no jodan con que es problema de Rosario”, dijo.

“Tenemos que solucionar el problema de la violencia y lo vamos a solucionar si las agencias entienden que en vez de sacarse los problemas de Argentina diciendo que son de Rosario, metan en Rosario todos los recursos que Argentina tiene, porque se les va a ir de las manos”, analizó Javkin.

“Estoy muy decidido a dar esta pelea. yo no tengo las herramientas, estoy pidiendo que me den las que no tengo. El narcotráfico no es un problema municipal”, agregó.