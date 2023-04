El ministro de Educación de Santa Fe pidió corredores seguros para garantizar las clases

Víctor Lebloc dijo que "las bandas usan a las escuelas como un puente para enviar mensajes y eso no puede ocurrir, pero está ocurriendo e introduce mucho malestar para la vida diaria de mucha gente en los barrios"

El ministro de Educación de Santa Fe, Víctor Lebloc, se refirió este martes a las balaceras contra las escuelas de Rosario y pidió una protección “sostenida en el tiempo” y dijo que solicitó al Ministerio de Seguridad Claudio Brilloni la continuidad de los “corredores seguros” a fin de garantizar el dictado de clases en los establecimientos educativos de la ciudad.

“Hay situaciones difíciles en algunos barrios de Rosario. Las bandas usan a las escuelas como un puente para enviar mensajes. Eso no puede ocurrir, pero evidentemente está ocurriendo e introduce mucho malestar para la vida diaria de mucha gente en los barrios y en ese lugar tan saludable como lo es la escuela pública”, subrayó Lebloc.

En declaraciones al programa “Todos en La Ocho”, señaló que “hay una situación incómoda, difícil y dolorosa para los docentes y para los estudiantes, que queremos que se revierta. Los dispositivos que se pusieron en marcha de contención, de escucha, tanto en la escuela Nº 1344 como en la Nº 84, fueron valiosos en ese sentido. Pero estamos esperando que lleguen otro tipo de soluciones”.

Lebloc contó: “Hoy hablaba con el ministro de Seguridad y le decía de la necesidad de sostener el corredor seguro que tanto se propone. Queremos que sea efectivamente seguro, pero también con continuidad. Si vamos a ejecutar un plan que va de un lugar a otro lugar, pero un día está y otro día no está, no hay continuidad. Eso le pedí al ministro, porque de esa manera estamos dotando de la sensación de protección que hace disminuir la sensación de miedo. El miedo está fuerte. Pero si hay protección sostenida en el tiempo es mejor”.

El ministro también opinó sobre la protesta que realizarán los docentes de Amsafe Rosario y la desobligación de los alumnos a asistir a las escuelas. “La discontinuidad no es buena. La continuidad de clases debe ser siempre asegurada. Uno se pregunta sobre las facultades de una seccional de un gremio para hacer esa medida así. Entiendo que es por poco tiempo. Quizás sea necesario mostrar a la sociedad una preocupación. No podría censurarlo, pero si que sea una muestra puntual y que las clases vuelvan a su normalidad”, manifestó.

“Desobligar a los chicos de ir a clases no es una facultad que tenga una seccional de un gremio. Es una facultad del Ministerio de Educación. Eso tiene que quedar claro. No obstante, si eso ayuda a que una sociedad se sienta mejor no digo bienvenido, pero se lo puede aceptar”, finalizó Lebloc.