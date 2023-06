El Micky Team Boxing: un proyecto colectivo para forjar el camino deportivo de los más jóvenes

La historia de esta particular Villa Gobernador Gálvez está marcada a fuego por su cultura pugilística. Grandes valores así lo ratifican, como el ex campeón rosarino y provincial de la década del 70, Julio Campagna, o bien Gregorio “Goyo” Peralta, los Muré (animadores del Club Olímpico) y Cristina Cuevas, así como también “El Eléctrico” Rodríguez o a la familia Bermúdez, que se destacó con laureles mundiales gracias a los puños de las hermanas Daniela y Evelyn.

Y todos estos logros despertaron en Claudio “Caio” Fernández un sueño, que comenzó hacerse realidad en 2018, cuando Doña Juana, su madre, le permitió instalar un gimnasio en el patio trasero de la casa, ubicada en calle Almirante Brown 2541, en el barrio Parque Alegre, donde nacería el “Miky Team Boxing”.

Los ruidos de golpes a las bolsas fueron despertando curiosidad a los inquietos pibes del barrio, quienes de a poco fueron acercándose para calzarse los guantes. Tras un año de sacrificio, Caio fue agregando elementos de entrenamiento y construyó un humilde pero no menos eficiente ring, además de colocar un techo de chapa y levantar una pared, con la colaboración de sus pupilos, para frenar el frio o la lluvia, cuidar los elementos de trabajo y la salud de los deportistas.

“Fue un trabajo enorme y un logro personal muy importante”, comenzó relatando Fernández a El Hincha. Y agregó: “Pero todo sea por el sentido colectivo de ayudar a los pibes donde el Estado está ausente, ya que este deporte no recibe ayuda de ninguna institución”.

“El nombre del gimnasio nació a raíz de que mi papá es parecido físicamente al entrenador de Rocky Balboa y en el barrio le pusieron cariñosamente ese apodo. Da la casualidad, además, que se llama Miguel, que en inglés se escribe Mickey, como el nombre del mítico personaje que creó Sylvester Stallone, así que los chicos se entusiasmaron, me llevaron la propuesta y lo bautizamos popularmente con ese nombre”, confesó Caio.

La pasión de Claudio fue acompañado en un principio por un grupo de siete jóvenes que le metieron ganas al proyecto, al punto de que varios fueron perfeccionándose con cursos de preparador físico, nutrición y hasta de director técnico que dicta la Federación Argentina de Boxeo, todo siempre con el noble objetivo de aportarle más herramientas a los jóvenes pugilistas.

Y tras un año de experiencia, llegó el primer pupilo, Rodrigo Rodríguez, pero con el tiempo el equipo creció hasta ser integrado con boxeadores de vasta experiencia amateur como los aficionados Braian Gutiérrez, Fabián Arce y Braian Cuevas. También se sumaron Leone Suarez, Lautaro Scaglione, José Rojas, Brian Oviedo, los hermanos Robledo, González Gallardo, Nahuel Larrondo, Agustín Alvarengue e Isain Rojas.

Esto abrió las puertas al ingreso de competidores del plano profesional y en el 2021 se sumó Miguel Germán Acosta, otra figura de esta ciudad, un zurdo de amplia carrera que fue campeón amateur y cómo profesional campeón latino y challenger por el título del mundo IBO, con dos peleas a nivel internacional en Francia y varias más en nuestro país. Y a fines de ese año se sumó otro profesional: Leonel Saucedo.

“El Micky Team Boxing de Villa Gobernador Gálvez tiene como base la calidez familiar, por eso los pibes se sienten cómodos. Es un lugar humilde pero con mucho valor humano, que es lo que más me interesa. Hay chicos que los estoy entrenando desde que tienen 7 u 8 años y hoy ya cumplieron 14: es el caso de Emanuel López”, aseguró el profe Fernández. Y añadió: “Las amistades en este deporte son amplias, ya que logré vínculos deportivos con entrenadores como Darío Cuello y Marcelo Di Mónaco, quien me enseñó el vendaje profesional. Aprendí mucho de ellos, ya que me gusta mucho escuchar a los que saben. También hice contacto con Darío “El Colo” Fernández y Charly Alanis, quienes me aportaron sus experiencias. En mi gimnasio trabajamos con humidad y respeto hacia los boxeadores. Soy un agradecido de ser parte de un deporte que tantas satisfacciones le dio a la historia de nuestro país”.

Especial para El Ciudadano de Ever Palermo, ex boxeador amateur y autor de “Rebeldes de uniforme” y “Puños Rosarinos: tierra de campeones”, libro declarado de interés Municipal y Provincial.