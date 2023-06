El merchandising de Los Monos en la despedida de Maxi Rodríguez incluyó remera alusiva

El homenaje a Maximiliano Rodríguez en la cancha de Newell¨s dejó mil anécdotas. Fue un hecho histórico para el club donde hubo personajes internacionales que acompañaron al ex jugador en su despedida, entre ellos Leonel Messi. Pero lo que llamó la atención y generó un fuerte mensaje a la comunidad fue una bandera que se desplegó en medio de la tribuna cuando se estaban sacando la foto final del evento con todos los invitados. El trapo decía “Nosotros estamos más allá de todo”, debajo estaban dibujadas las figuras de un mono con lentes, un toro y un gallo, todos vestidos con camisetas y pilusos de Newell’s.

Los investigadores no tardaron en hilar esta bandera con Ariel Máximo “Guille” Cantero y sus laderos Carlos Damián “Toro” Escobar y Leandro “Pollo” Vinardi. Esto ocurrió en medio de un enorme procedimiento de seguridad y 620 efectivos que estuvieron afectados al operativo. Pero la cosa no terminó allí. El dibujo y la leyenda de la bandera también fueron estampadas en remeras que se vendieron en las afueras del lugar sin que a nadie le llamara la atención.

Esta bandera se suma, atribuida a Guille Cantero y Toro Escobar, a la que ya apareció cuando la selección de fútbol masculino salió campeón en el último torneo mundial donde se podía ver a Messi de niño y campeón del mundo.

La reacción de la Justicia

El evento pasó y recién este lunes por la tarde se conoció un allanamiento al club con resultados negativos. Desde fiscalía contaron que la Unidad de Flagrancia estaba en el caso donde se investiga el delito de intimidación pública y había medidas en curso.

El ministro de seguridad Claudio Brilloni dijo que “el ingreso de esta bandera con un mensaje intimidatorio o amenazante va a ser investigado porque no podemos permitir que este tipo de cosas nos sucedan”.

Y agregó: “Las órdenes vienen de cárceles federales, ese es un aspecto que señalé en la última reunión del Consejo de Seguridad Interior y lo reclamo permanentemente cada vez que tengo la oportunidad”.

“Tengamos en cuenta que no había restricciones para los ingresos de banderas. Teníamos coordinado con la organización que se iban a hacer todas las tareas de control y se llevó adelante con todo éxito. Lástima esta nota negativa que tenemos”, aseguró.

En tanto, el intendente Pablo Javkin dijo que la bandera fue una provocación. “Es muy correcto el allanamiento y que haya habido una reacción tan rápida. Es un desafío muy claro, una alusión muy directa”, sostuvo al móvil de Cadena 3 Rosario.

“Es una provocación con una mecánica muy particular. Estaba estudiado. Debe ser muy rápida la intervención. No es algo que se moviliza fácil, debe ser posible de detectar”, dijo y agregó: “No puede quedar impune. No solo en el mensaje que se dio, sino en quienes participaron en eso”.