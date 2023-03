El “Loco” Gatti liquidó a Scaloni por ganar el premio The Best: “No se lo merecía”

El ex arquero Hugo “Loco” Gatti arremetió contra el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, tras ganar el premio The Best a “mejor director técnico” y aseguró que “no se lo merecía”, ya que no tuvo los méritos de Carlo Ancelotti.

Fiel a su estilo polémico, el histórico arquero que supo brillar en Boca, pero no así en la Selección nacional, opinó sobre los ganadores de los premios The Best y cuando se refirió al entrenador albiceleste fue contundente en el programa español “El Chiringuito”, el cual suele apuntar contra la Scaloneta.

“Scaloni no merecía la distinción y sí Carlo Ancelotti. Hizo más para ganarlo”, aseguró el ex arquero que le dio más valor a la La Liga de España y la Champions League que obtuvo el italiano sobre el Mundial de Qatar logrado por el argentino.

Cuando le preguntaron sobre los premios, Gatti dijo que “todos son merecidos, menos el de Scaloni”. Josep Pedrerol, el conductor del programa, quedó sorprendido por su respuesta y le consultó el motivo. Ahí es cuando volvió al centro de la polémica y le restó importancia al título logrado en Qatar.

Por último, Gatti sí estuvo de acuerdo con el premio de Lionel Messi, de sobre quien destacó que “merecía el The Best”, más allá de que en su momento había dicho que “Emiliano Martínez fue más determinante en la final ante Francia”.

Esta no es la primera vez que el ex futbolista de 78 años se muestra crítico de la Selección argentina, ya que, una vez consumada la consagración en Qatar, apuntó contra Messi: “Para mí no fue fundamental”.

“Su Mundial fue relativamente bueno, pero nunca será más que (Diego) Maradona. El portero (por Martínez) fue más importante que Messi. Tapó las pelotas fundamentales y ganó los penales. El jugador más decisivo fue el arquero. Durante los partidos no agarró una pelota, pero cuando tuvo que aparecer en el minuto final, apareció”, agregó.

Asimismo, consideró que el juego de Ángel Di María fue más preponderante que el de Messi, aunque el capitán haya marcado más goles (siete) en todas las instancias y fue elegido el mejor jugador del Mundial. Dijo que “arriba era el más importante” porque “desborda y jugó para el capitán”.

Además, como si fuera poco, terminó de polemizar la situación y consideró que pese a la derrota “(Kylian) Mbappé es el mejor del mundo”.