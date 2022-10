El Litoral copó el Torneo del Interior: ya cinco equipos sellaron su pase a la próxima ronda

Tras la 5ª fecha en el TDI: GER, Duendes, Santa Fe Rugby, Estudiantes en el A y Old Resian en el B, clasificaron a cuartos de final del certamen que organiza la UAR. Jockey Club podría pasar de ronda pero no depende de sí mismo y Crai ya no tiene chances. Próximo sábado se juega la 6ª y última fecha

Otro gran fin de semana para los equipos del Litoral. En la quinta fecha del Torneo del Interior, tanto en el nivel A como en el B, el balance fue altamente positivo, ya que se registraron cinco triunfos y dos caídas. Y lo más destacado es que GER, Duendes, Santa Fe Rugby y Estudiantes se clasificaron a cuartos de final en el A: faltaría saber el futuro de Jockey, que todavía mantiene chances de pasar de ronda, mientras que Old Resian también se metió en la próxima fase en el B.

En la máxima categoría del Torneo del Interior A, la zona 1 la sigue liderando GER, que el pasado sábado derrotó en Resistencia a Curne por 34 a 27 y selló su pase a la próxima fase. En tanto que en Tucumán, el subcampeón cordobés Jockey de Villa María le ganó a Los Tarcos por 21 a 20.

En la zona 2, Jockey Club Rosario parece estar firme con la búsqueda de una clasificación épica: el Verdiblanco se impuso al campeón cuyano Teque por 25 a 24 y sueña con pasar de ronda. Y La Tablada, puntero del grupo, goleó en la Docta a Universitario de Tucumán por 40 a 22 y se aseguró un lugar entre los ocho mejores.

La zona 3 es íntegramente dominada por el Litoral, Duendes derrotó en Las Delicias al campeón cordobés, Jockey por 24 a 11, mientras que en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby salió victorioso del duelo ante Tucumán Rugby por 38 a 32, y de esta manera, verdinegros y tricolores, definirán mano a mano en la última fecha quién finalice en primer lugar del grupo.

En la zona 4, pese a perder, Estudiantes y Huirapuca, se clasificaron a cuartos de final. Los paranaense perdieron en Río Cuarto ante Urú Curé por 24 a 21, mientras que el campeón tucumano, perdió en la Feliz, ante Mar del Plata Rugby por 47 a 14.

Las posiciones del TDI “A” son las siguientes: Zona 1: GER* 18, Los Tarcos y Jockey (Villa María) 11 y Curne 8; Zona 2: La Tablada* 19, Universitario (T) 12, Jockey (R) 9 y Teqüe 6; Zona 3: Duendes* 18, Santa Fe Rugby* 15, Tucumán Rugby 6 y Jockey (C) 5; Zona 4: Huirapuca* y Estudiantes* 16, Urú Curé 10 y Mar del Plata R. 6, (*, clasificados a Cuartos de final).

El próximo sábado 15 de octubre, se jugará la 6ª fecha con la siguientes programación: Zona 1: Los Tarcos vs. Curne y Jockey (VM) vs. GER; Zona 2: La Tablada vs. Jockey (R) y Uni (T) vs. Teqüe; Zona 3: Santa Fe R. vs. Duendes y Tucumán R. vs. Jockey (C) y Zona 4: Mar del Plata R. vs. Urú Curé y Huirapuca vs. Estudiantes.

Jardín Tricolor

En el Torneo del Interior quedan pocos invictos, y uno de esos es el que ostenta Old Resian. El conjunto de Mendoza y Wilde, con la conducción de Gastón Conde, quien asumió por la partido de Juan Manuel Queirolo tras el TRL, jugó cinco partidos y ganó los cinco en el TDI “B”, el sábado regresó a Tucumán, un reducto complicado en todos sus clubes de rugby y el Tricolor volvió a triunfar, en esta oportunidad fue sobre Natación y Gimnasia por 38 a 7, sellando se pase a la próxima ronda.

Por el mismo grupo 5, Crai perdió de local ante Tucumán Lawn Tennis por 33 a 22.

El resto de los resultados: zona 6: Córdoba Ath. 29, Sporting MdP 22 y Old Lions 50, Sportiva BB 24; zona 6: Liceo (Mendoza) 27, Tala 38 y Dep. Portugués vs. Los Cardos (postergado 22/10); zona 8: Taragüy 10, Marista 33 y Aranduroga 14, Los Tordos 45.

Las posiciones del TDI “B” son las siguientes: Zona 5: Old Resian* 23, Tucumán LT 13, Natación y Gimnasia 10, y Crai 1; Zona 6: Córdoba Athletic* 22, Old Lions 13, Sporting MdP 9 y Sportiva BB 1; Zona 7: Tala* 23, Liceo 15, Los Cardos** 5 y Dep. Portugués** 0 y Zona 8: Marista* 25, Los Tordos* 20, Taragüy 5 y Aranduroga 0, (*, clasificados a Cuartos de final y **, un partido menos).

El próximo sábado 15 de octubre, se jugará la 6ª fecha con la siguientes programación: Zona 5: Nat & Gim vs. Crai y Old Resian vs. Tucumán LT; Zona 6: Old Lions vs. Córdoba Ath. y Sportiva BB vs. Sporting MdP; Zona 7: Dep. Portugues vs. Liceo y Los Cardos vs. Tala y Zona 8: Aranduroga vs. Taragüy y Los Tordos vs. Marista.

Futuro inmediato

La quinta fecha arrojó muchas certezas, varios equipos tanto en el TDI “A” como en el “B”, se aseguraron un lugar en la pelea por el título. En Cuartos de final los cruces serán de la siguiente manera, algunos lugares ya tienen protagonista definido, para el completar el cuadro, habrá que esperar hasta el próximo sábado, hay algunos pases que se medirán mano a mano, como por ejemplo Estudiantes de Paraná que visita a Huirapuca, el campeón del NOA.

La programación de cuartos de final podría ser así en el TDI “A”: 1º zona 1 (GER) vs. 2º zona 4 (Huirapuca o Estudiantes); 1º zona 2 (La Tablada) vs. 2º zona 3 (Duendes o Santa Fe R.); 1º zona 3 (Duendes o Santa Fe R.) vs. 2º zona 2 (Uni T o Jockey R.) y 1º zona 4 (Huirapuca o Estudiantes) vs. 2º zona 1.

Mientras que en el TDI “B”:

1º zona 5 (Old Resian) vs. 4to. Zona 1 (Los Tarcos o Jockey (Villa María) o Curne)

1º zona 6 (Córdoba Ath.) vs. 4to. Zona 2 (Jockey R o Teqüe)

1º zona 7 (Tala) vs. 4to. Zona 3 (Tucumán R. o Jockey C)

1º zona 8 (Marista o Tordos) vs. 4to. Zona 4 (Urú Curé o Mar del Plata)

Las semifinales se jugarán el sábado 29 de octubre y la gran final una semana más tarde.