“El lanzador de flores”, de Banksy, sale a subasta en Londres por medio millón de dólares

La famosa obra en formato pequeño de 2002 del grafitero anónimo más importante del mundo, cuyo título original es "Love is in the air", saldrá a subasta en la casa Christie's de la capital inglesa el 14 de octubre, al tiempo que una muestra sobre su obra se exhibe en La Rural de Buenos Aires

Una famosa obra en formato pequeño del año 2002 del grafitero anónimo Banksy, titulada Love is in the air, conocida en español como El lanzador de flores, saldrá a subasta en la casa Christie’s de Londres, el próximo 14 de octubre, con una base de 550 mil dólares, según informó la rematadora. Será en el marco de la subasta bautizada Arte contemporáneo y de posguerra que estará enfocada en el arte moderno británico e irlandés, y que tendrá como lote central a la obra del provocador y misterioso artista británico oriundo de Bristol.

La referida pieza Love is in the air, valuada entre 500 mil y 700 mil libras, según el comunicado de prensa dado a conocer por Christie’s saldrá a la venta junto a obras de artistas reconocidos como Josef Albers, Jean-Michel Basquiat, Tracey Emin y Yayoi Kusama.

La pieza líder de la venta, realizada por Banksy, que ahora buscará nuevo dueño, pertenece a una importante colección de arte contemporáneo reunida por Jacqueline y Mark Le Jeune y sus descendientes. Realizada por primera vez en un muro en la frontera entre Israel y Palestina, Love is in the air, también conocida como El lanzador de flores, es posiblemente una de las obras más conocidas de Banksy, en la que el artista retrata a un manifestante en una protesta callejera cuya cara queda oculta por un pañuelo: aunque parece que está lanzando una molotov, lo que tiene en sus manos es un ramo de flores. La subasta incluye otra obra de Banksy, Laugh Now, del 2000, estimada entre 444 mil y 666 mil dólares; un Homenaje al cuadrado: ósmosis de Josef Albers, de 1959, y una calabaza Pumpkin ABC (2003) de la japonesa Kusama. Además ofrecerán 23 obras donadas por artistas contemporáneos consagrados y emergentes, a beneficio de la Fundación de Estambul para la Cultura y las Artes (İKSV), por su 50° aniversario.

Escurridizo, provocador y misterioso, Banksy, el artista británico cuya identidad aún se desconoce, está considerado como uno de los principales exponentes del Street Art (arte callejero) contemporáneo. Sus obras, a menudo satíricas, abordan temas universales como la política, la cultura o la ética. El aura de misterio que, por elección y por necesidad, se perpetúa cada vez que se menciona a Banksy, lo ha convertido en una figura mítica de este tiempo.

“Banksy genio o vándalo”

La subasta de la obra del singular artista toma otra dimensión en Argentina porque por estos días una muestra retrospectiva de su obra, inaugurada hace algunas semanas, se exhibe en el predio de la Rural de Buenos Aires, primera contradicción para un artista antisistema, donde además las entradas parten de los 3 mil pesos.

“Banksy es un artista que nos está trolleando todo el tiempo”, dice de la exposición Banksy genio o vándalo el responsable de montaje, Francisco González, en alusión a la audaz operación que el artista británico ejecuta una y otra vez, ya sea para burlarse permanentemente de alguien, boicotear algo, subvertir los sentidos, como por ejemplo vender obras por millones y destruirlas en vivo, al momento exacto de la subasta, o convertir un mega parque abandonado en un Disney tétrico y cobrar la entrada, o criticar salvajemente el consumismo y luego comercializar merchandising.

La mega muestra de Banksy en Argentina, inédita en el país, incluye setenta obras autenticadas por el artista, prestadas por sus respectivos coleccionistas, pero no cuenta con la autorización del grafitero, por lo que lleva el sello de “No oficial”, y por otra parte, si bien es un artista reconocido en el mundo por su arte callejero, no hay ningún mural, lógicamente, puertas adentro del predio, sino serigrafías, grabados, esculturas, dibujos y óleos, que es prácticamente lo opuesto del Street Art, porque todo, alrededor de Banksy, es contradicción.

¿Es Banksy un artista antisistema?, “bueno, es parte de su contradicción permanente. El tipo critica el consumo pero a su vez genera tiendas para comprar merchandising; a su vez esas regalías van a los refugiados. Sí que genera todo un sistema de movimiento de dinero, además de que vende sus obras por millones. Su impronta es la contradicción, es desencajarte y hacerte ruido todo el tiempo”, desmenuzó en dialogo con la agencia de noticias Télam el argentino radicado en España Francisco González, asesor de montaje de la muestra que se vio ya en numerosas ciudades del mundo. “Esta no es una oportunidad para que te tomes una foto”, reza uno de los stencils de este grafitero, estampado ahora en una de las salas de la mega muestra en La Rural, donde aparecen en formato pequeño alguna de sus obras más famosas que primero fueron pintada ilegal: la niña con globo, el lanzador de flores, los protagonistas de Pulp Fiction empuñando bananas en vez de armas, o la niña de Napalm (histórica foto) en un collage que la muestra acompañada de Mickey Mouse y Ronald McDonald. “Banksy no es sólo un artista de la calle, sino que puede ser trasladado a un museo perfectamente con sus versiones de taller, por así decirlo”, explicó González. Y respecto de si Banksy es el artista ícono del siglo XXI, cerró: “Bien podría serlo, ya no sólo por sus murales de un contundente mensaje social sino porque el mayor bromista del mundo del arte aprendió a jugar con las propias reglas del mercado, y a subvertirlas. Su famosa pintada Niña con globo, que estampó por primera vez hace veinte años en un escaparate de Shoreditch (Londres), es la obra de arte favorita de los británicos, elegida como número uno del Reino Unido, según una encuesta”.