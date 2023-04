El kirchnerismo sale a la calle contra el Poder Judicial mientras crece idea de unas Paso ampliadas

*Por Julio El Ali/Télam

El kirchnerismo prepara una movilización para el jueves 13 de abril en la Plaza Lavalle, frente a Tribunales, para “reclamar por la inocencia” de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y “vencer la proscripción”, en el marco del operativo clamor iniciado con el plenario de Avellaneda y retomado con otro similar en Chaco, mientras crece la idea de llevar a cabo unas PASO del Frente de Todos que abarque a casi todas las categorías electorales.

En una semana particular para el FdT por las frases que se cruzaron dirigentes de los espacios que responden tanto al jefe de Estado como a la vicepresidenta, los intercambios incluyeron por primera vez la coincidencia de ambos sectores en que es necesario realizar unas PASO muy amplias que diriman las candidaturas para la categoría de presidente, gobernador bonaerense, diputados nacionales y senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires.

En ese marco, el kirchnerismo avanzó mientras tanto con el plan de acción que se había delineado desde la llamada Mesa de Ensenada, que conforman el mandatario bonaerense Axel Kicillof; el diputado nacional y titular del PJ bonaerense Máximo Kirchner; intendentes de la provincia de Buenos Aires y dirigentes de distintos partidos políticos que en su momento confluyeron en Unidad Ciudadana.

Ahora, el kirchnerismo pasará a la anunciada segunda etapa que incluye una demostración de su convocatoria popular programada para el jueves 13 de abril, en una fecha significativa porque ese día se cumplen 10 años de la primera citación a declaración indagatoria para la ex presidenta por parte del fallecido juez Claudio Bonadio, que contó con el apoyo de una multitudinaria marcha bajo la lluvia frente a los tribunales federales de Comodoro Py.

Luego del plenario de la militancia realizado el sábado pasado en la ciudad de Resistencia, con el gobernador chaqueño Jorge Capitanich en un rol protagónico, la Mesa de Ensenada se reunió el martes pasado en ese municipio vecino a La Plata con el objeto de definir el cronograma de acciones para “vencer la proscripción” y motorizar la candidatura de ‘Cristina 2023’.

Todas las fuerzas políticas del kirchnerismo se movilizarán el 13 de abril al Palacio de Tribunales y lo harán junto a la rama sindical y a la liga de intendentes de la provincia de Buenos Aires, que ya había confirmado su participación durante el encuentro del PJ bonaerense que encabezó Máximo Kirchner el viernes 31 de marzo.

Allí, frente al edificio de Talcahuano al 500, el mensaje apuntará a las máximas instancias del Poder Judicial, por el veredicto de primera instancia en la causa Vialidad que además prevé la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos de Cristina Kirchner, pero también incluirá una señal a la interna con la intención de reflejar que el vínculo entre la expresidenta y su electorado “está intacto”.

Después de la marcha a Tribunales seguirán otras acciones como un plenario de la militancia el próximo sábado 22 en la ciudad de Buenos Aires y otros posteriores, del mismo tenor, en las provincias de La Rioja, Santa Fe y Entre Ríos, aunque se espera que el gran acto sea el 27 de este mes, cuando se cumplan 20 años de los comicios del año 2003 en los que Néstor Kirchner resultó segundo con el 22 por ciento de los votos.

Ese resultado terminaría consagrando al entonces gobernador de Santa Cruz como presidente electo luego de que quien había salido primero, el riojano Carlos Menem, desistiera de presentarse a competir en el balotaje.

Más allá de la definición de las próximas acciones a favor de la candidatura de la Vicepresidenta, desde el kirchnerismo esta semana también hubo señales de fortalecimiento de una eventual postulación del ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, quien ya anunció su intención de competir por la Presidencia si esa corriente del FdT así lo requiriera.

De Pedro sostuvo que en la coalición oficialista están “en un proceso de entendimiento de cómo se llega a las PASO”, ya que “hoy lo que más está adentro con el resto de los actores es ir a unas PASO con dos fórmulas”, por lo que consideró que “sería muy bueno que Alberto (Fernández) se presente y se arme otra alternativa, que la gente pueda definir en las primarias el mejor referente”.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández, quien fue el primero en plantear la realización de unas PASO en el FdT hace más de un año, coincidió con De Pedro al manifestar que “las diferencias entre nosotros saldémoslas como se hace en democracia, que la gente vote y elija a los más representativos”.

“Cuánto más democracia le metamos al peronismo, mejor va a ser. Tenemos miles de candidatos, solo hay que animarlos”, exhortó.

A esa línea se sumó el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, quien consideró que “la dinámica interna puede llevar a que haya dos o tres fórmulas que compitan en una PASO”.

“Me parece que lo más cercano es el escenario que describe De Pedro. Que haya una PASO, que haya un código de convivencia, que haya un reglamento de esas primarias que diga cómo se van a distribuir los cargos legislativos”, expresó el funcionario.

En ese sentido, el dirigente santafesino planteó que “si en una provincia hay un acuerdo de quién tiene que ser el candidato a gobernador, que ese candidato a gobernador vaya incluido entre los distintos candidatos a presidente. Me parece que eso debería trabajarse. Tenemos que cumplir plazos”, apuntó.

Ante la falta de reuniones de la mesa política del FdT, que funcionó solo una vez en febrero, Rossi advirtió: “Tenemos que cumplir plazos, en este mes de abril, para convocar al congreso (del PJ). El congreso (partidario) tiene que autorizar al Partido Justicialista para hacer el frente y ya estamos en tiempo de descuento”, alertó.

La situación interna del oficialismo volvió a tensarse a principio de semana cuando desde el espacio más cercano a la Vicepresidenta señalaron que aceptaban ir a unas PASO para competir con una lista del primer mandatario en una primaria que permitiría, según planteó el propio De Pedro, que “el Presidente se presente, que el resto del FdT pueda armar una alternativa y que la gente pueda definir”.

En ese marco, uno de los primeros en poner calma con el objeto de mantener la unidad fue el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quien aseguró: “Si no hay unidad, no hay PASO o no hay entendimiento, no hay ninguna posibilidad de ganarle al macrismo”.

“Trabajo para la unidad y no para las internas, para que Alberto (Fernández) y Cristina (Kirchner) se pongan de acuerdo y no para que se enfrenten, y estoy seguro que ese sea el camino”, replicó Katopodis, quien al mismo tiempo sentenció: “La cuota del internismo está agotada”.

Así las cosas, mientras el kirchnerismo avanza con sus acciones para impulsar la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, dirigentes de ambos espacios dialogan informalmente sobre las reglas de convivencia de unas primarias, aunque todavía falta correr mucha agua bajo el puente.