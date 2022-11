“El Juego del Calamar”: Oh Yeong-su, el participante 001, fue acusado de abuso sexual

Oh Yeong-su saltó a la fama gracias a su papel en El Juego del Calamar, serie de Netflix donde el actor interpretó a Oh Il-nam, el anciano que participa con el número 001. Ahora salió a la luz que el intérprete fue acusado de abuso sexual en Corea del Sur.

Según AFP, Oh Yeong-su fue acusado por supuestamente “tocar inapropiadamente el cuerpo de una mujer” hace cinco años. El caso había sido cerrado a principios de este año, pero se reabrió debido a que la víctima apeló. El medio surcoreano JTBC reveló que, aunque el artista se disculpó, no admitió los hechos. “Solo tomé su mano para guiarla por un camino alrededor de un lago. Me disculpé porque la persona dijo que no haría un escándalo de esto, pero eso no significa que admita los cargos”, declaró Oh Yeong-su en un comunicado. Por su parte, AFP tomó el testimonio de un funcionario del juzgado de Suwon, quien advirtió que “todo lo revelado por los medios de comunicación locales no es correcto en cuanto a los hechos”.

Oh Yeong-su cuenta con una trayectoria como actor durante más de 50 años, especialmente en el teatro. Su filmografía también incluye éxitos como Primavera, verano, otoño, invierno… y primavera y la serie surcoreana Chocolate.

En medio del furor de sus fans por la confirmación de que El Juego del Calamar tendrá una segunda temporada, que volverá a contar con Lee Jung-Jae como protagonista, y que se estrenaría a finales de 2024, hay que remarcar que el intérprete acusado no fue detenido.