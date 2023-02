El intendente de Roldán cruzó a Perotti: “Nos castiga por ser radical que responde a JxC”

El intendente de la vecina localidad de Roldán, Daniel Escalante, salió con los tapones de punta contra el gobernador Omar Perotti, tras denunciar que a su ciudad se la discrimina con el reparto de obras por su bandera política.

“A la ciudad de Funes le dieron discrecionalmente 1.500 millones de pesos para hacer una obra y a la ciudad de Roldán, saben cuánto le dieron: 0”, criticó el intendente radical que responde a Juntos por el Cambio.

Y prosiguió: “Se lo digo desde acá. Desde el gobernador y hasta los ministros, que en Roldán viven santafesinos. Esto es lo que le hace mal a la política, cuál es la pena o cuál es el castigo al roldanense, por haber votado a un intendente radical que pertenece a Juntos por el Cambio se lo castiga, terminemos con eso, estamos podridos los argentinos de tener esto”.

“Y los que estamos en la política y venimos a la política, dejando un montón de cuestiones familiares, la profesión, venimos perdiendo. Y me da asco lo que hicieron. Yo los felicito a los funenses por tener obras por 1.500 millones de pesos, pero no le digo lo mismo a los conductores del gobierno provincial”, remarcó Escalante.

Y finalizó: “Y ya no me callo más la boca porque me cansaron y con todo el respeto lo digo, señor gobernador, me cansé de pedirle audiencia, un año entero pidiéndole audiencia. A sus funcionaros me cansé de llamarlos. El señor ministro Corach es el único que me atiende. Y no pido que atiendan a Daniel Escalante, pido que atiendan al intendente de Roldán. En estos 10 meses de gobierno que le quedan, pónganse los pantalones largos, porque si no los santafesinos la vamos a pasar muy mal”.