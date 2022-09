El huracán Ian llegó a la costa oeste de Cuba con categoría 3

El huracán Ian, fortalecido en las últimas horas de este martes y con categoría 3, tocó tierra con fuertes vientos en el pueblo costero de La Coloma, en el oeste de Cuba, informó el Instituto de Meteorología de la isla.

“El huracán Ian ya está sobre territorio cubano”, dijo un meteorólogo del instituto durante la transmisión especial que mantiene la televisión estatal, precisando que “la pared exterior está sobre la costa de la provincia de Pinar del Río, en La Coloma”, un pueblo de pescadores de unos 7.000 habitantes.

Las autoridades locales informaron que “debido al paso del huracán Ian por nuestro territorio todos los circuitos” de Pinar del Río, “se encuentran sin servicio eléctrico”, indicó Cubadebate, un portal de noticias oficial.

Hasta la madrugada del martes, unas 38.000 personas habían sido evacuadas en Pinar del Río, donde la autoridad prevé reubicar a albergues o casas de familiares o amigos a unas 50.000, según consignó la agencia de noticias AFP.

Poco antes de que Ian tocase tierra en Cuba, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) lo subió a categoría 3, agregando que la tormenta registra vientos de 185 kilómetros por hora, con máximos de hasta de 200 kilómetros por hora.

Ian debería continuar luego hacia Florida, en el sur de Estados Unidos.

Los vientos derribaron ramas de árboles y otros objetos que volaron en las calles y en los patios de las casas, según imágenes difundidas por la televisión.

“El sonido es ensordecedor por el paso de los vientos”, dijo una periodista a la transmisión ininterrumpida de la televisión estatal para informar sobre el ciclón.

En San Juan y Martínez, un municipio aledaño e importante productor de hoja de tabaco para puros, los tabacaleros extremaron precauciones para proteger semilleros y tapar con plásticos las hojas almacenadas, evitando que se dañen.

“Revisamos cumplimiento de las medidas para enfrentar el #HuracánIan. Urge aprovechar al máximo estas horas antes de que la situación se haga más compleja. Esencial la protección de la población”, dijo el presidente Miguel Díaz-Canel en Twitter.

Este martes a la mañana, el presidente cubano publicó un nuevo posteo. “Otra madrugada sin reposo para los cuadros del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno de la nación, bajo las tensiones que desata un huracán. Enorgullecen las 4 jefas de Consejos de Defensa en territorios afectados. #CubaEsAmor”, escribió.

Durante la tarde del lunes, la Defensa Civil declaró la fase de “alarma” en las provincias de Pinar del Río, Artemisa y en el municipio especial de Isla de la Juventud, en el oeste, donde se registraban fuertes marejadas e inundaciones, con olas de entre cinco y siete metros.

Esta autoridad también además declaró alerta ciclónica para las provincias La Habana, Mayabeque, Matanzas, en el oeste, y en Cienfuegos, en el centro del país.

En la capital, de 2,1 millones de habitantes, en la noche del lunes se registraban lluvias en casi toda la ciudad.

En el estado estadounidense de Florida los habitantes también se preparan para la inminente llegada de Ian, tras una alerta de huracán del NHC para sus costas.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró el estado de emergencia en 67 condados y las autoridades se preparan para la llegada de la tormenta, que esperan que genere además cortes de electricidad.

School districts in 24 counties have announced school closures, and we expect more as #Ian approaches and the track becomes more certain.

Ian “traerá fuertes lluvias, fuertes vientos, inundaciones repentinas, marea de tormenta (…) a lo largo de la costa del Golfo de Florida”, dijo este lunes DeSantis en una conferencia de prensa en Tallahassee.

“Nunca es demasiado pronto para prepararse”, tuiteó la alcaldesa de Tampa, Jane Castor. En otro posteo, agradeció a la prensa “por compartir información clave en un momento crítico”.

Information is key. Whether it’s via TV, radio, social media, texts – we’re working around the clock get out the important info needed to prepare & stay safe.

THANK YOU to all our media, community partners & residents for sharing informational resources in this critical time. pic.twitter.com/M5L5ccCdqd

