“«El hotel de los famosos» es un programa de calidad que eleva la vara del resto”

El regreso de El Hotel… reaviva la competencia entre eltrece y Telefe que venía a este último como el gran protagonista de la mano de Gran Hermano. “En nuestro caso, los espectadores se van a encontrar con un nivel de producción superlativo, el reality se desarrolla en un predio de 70 mil metros cuadrados, una gran mansión transformada en un hotel cinco estrellas con la inigualable estética de Boxfish (productora que inventó y está a cargo del envío), donde vemos a 16 personas que van a tener que competir y trabajar y, a pesar de ser famosos, tener la adaptabilidad de atravesar distintas situaciones que tienen que ver con la situación de gestionar un hotel cinco estrellas, con una cocina de primer nivel, una mesa que esté a la altura, los servicios. Este año arrancamos más temprano y va a ver mucha piscina, muchos juegos de pileta, mucho sol y mucha piel. Tenemos, a la vez, un formato que al no ser en vivo nos permite dosificar el contenido para que toda la familia pueda disfrutar del reality, eso nos da alegría. Creo que El Hotel… es un programa de calidad que eleva la vara del resto”, aseguró Leunis.

Consultado sobre los límites entre la realidad y el relato que se establece en un reality, el conductor analizó: “No existe una cuestión que nosotros podamos guionar previamente, lo que sucede es lo que pasa con 16 personas de mayor o relativo reconocimiento masivo que compiten para ser huéspedes de un hotel cinco estrellas o empleados del mismo. Nosotros no podemos determinar quién se va a enamorar de quién (y está sucediendo un romance), cómo se van a ordenar los grupos de rivalidades, quiénes van ejercer el liderazgo; sí avanzamos sobre cada una de las historias y buscamos la mejor manera de contarlas para desarrollar la construcción del reality pero no tenemos ninguna historia establecida y la historia efectiva, real, que se desarrolla en esa convivencia es la que manda, después elegimos cuál es el mejor camino para contarla”.

Y para concluir enumeró los condimentos que hacen atractiva la propuesta: “Para mí es encontrarme con 16 personas a las que conozco poco en profundidad y saber que, inevitablemente, voy a conocer las luces y sombras de cada uno. Vos podés armar un «personaje» un día, dos días, pero no podés caretearla todo el tiempo, a la larga va a terminar saliendo afuera y quedando expuesto lo que realmente sos. En un reality como El Hotel de los Famosos terminás conociendo la esencia de los participantes, su identidad más secreta, en eso reside el fenómeno que se suscita con la gente porque aparece el atractivo de la identificación con personas y situaciones. De algún modo lo que pasa en el Hotel es un extracto de lo que pasa en la vida y en el mundo, te encontrás con el que no confiaba en sí mismo y vence sus resistencias, el que cree que se lleva el mundo por delante y se come tremendo porrazo, el que no sabe manejar su ego y tiene que sostener esa decisión, el que se las sabía todas y queda hecho polvo, creo que esta edición va a generar mucha “conversación” en la calle, que se va a dar una sinergia fuerte entre la gente y los protagonistas”.