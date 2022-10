“El homenaje más alto a Diego”: el nuevo mural de Maradona que se presentará en Canning

El artista Maximiliano Bagnasco prepara “el homenaje más alto a Diego” Armando Maradona con un imponente mural que se presentará el próximo domingo, en un nuevo aniversario del nacimiento del astro futbolístico, en un edificio de la localidad bonaerense de Canning.

Bagnasco, elegido por la ex pareja del “Diez” Claudia Villafañe, lleva adelante la obra que mide 40 metros de alto por 12 de ancho desde el 7 de octubre último con el objetivo de tenerla finalizada para el 30, cuando será inaugurada.

En diálogo con NA, el autor del flamante mural relató: “Yo lo dibujo a Diego desde toda la vida, pero desde que falleció, ese día lo pinté y desde ahí no pararon de pedirme. Lo compartió un montón de gente, me invitaron a programas y también hice el santuario en el estadio de Argentinos Juniors”.

Y agregó: “Después me pidieron toda una calle con imágenes de él, que venían a cubrirla de todo el mundo. Ya hice todo lo que había imaginado, esto era lo que faltaba, un mural tan grande en Argentina”.

“En este caso me recomendó Claudia Villafañe y es muy lindo. Todos los maradoneanos quieren que lo pinte, pero que su familia me pida para mí es lo más. Hoy hablo mucho con Lalo, el hermano, y con el resto no es tan directo el contacto pero también los he cruzado y he hablado”, explicó.

En cuanto al lugar en el que se ubica la imponente pintura de Diego y su llegada al proyecto, detalló: “A mí me contactó una persona, amigo de la familia Maradona, que es el dueño del edificio. Hablando con Claudia, ella le dijo que podía hacerlo yo. Empecé el 7 de octubre, pero hay que descontar los días de viento y lluvia que no se trabaja. Llegué el 29 de Italia y a los pocos días empecé con este mural”.

En cuanto a su futuro luego de la presentación de la obra, señaló: “Estoy esperando terminar este para poder sentarme a ver proyectos que están pendientes. La verdad es que estuve a full y no tuve tiempo de ver qué sigue”.

El mural será inaugurado el domingo 30 de octubre, el día que Diego Armando Maradona cumpliría 62 años, en una jornada en la que se realizará una serie de homenajes para el astro futbolístico.